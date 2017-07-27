Multi-Sim: мобильные решения будущего

mavit
Автор: mavit Июль 27, 2017 03:44

Multi-Sim: мобильные решения будущего

Доверьте вопросы связи профессионалам, а сами посвятите время стратегическому развитию бизнеса!

Sim2M – пионер в сфере автоматизации бизнес-процессов на территории РФ.

Более 8 лет компания разрабатывает инновационные мобильные решения для бесперебойной связи при передаче данных с оборудования в самых разнообразных сферах бизнеса. Флагманский продукт компании – уникальная multi sim-карта, работающая в сетях 4 крупнейших операторов нашей страны как в родной сети. Клиенты получают единую ценовую политику на всей территории РФ, 100% защиту от мошеннических действий с sim-картами и удобный Личный кабинет, адаптированный под нужды конкретного бизнеса.

Multi Sim сделает ваш бизнес лучше

  • Интернет для POS-систем и онлайн-касс. Автоматизация отправки данных с онлайн-касс в ФНС согласно актуальным изменениям в законодательстве. Никаких очередей и перебоев со связью при оплате пластиковыми картами.
  • Банковская сфера. Дополнительная защита сим-карты для банковского терминала от несанкционированного доступа. Контроль работы банкомата из Личного кабинета на вашем мобильном устройстве.
  • Платежные терминалы. Multi sim-карты провайдера Sim2M уже установлены в 20% всех сетевых платежных терминалов на территории РФ. Минимальная абонентская плата, нет роуминга, дополнительно обеспечивается автоматическая защита от перерасхода трафика.
  • Мониторинг в области грузоперевозок. Расширенный Личный кабинет позволяет контролировать местонахождение ценного груза и соблюдение требований к его перевозке. Где бы не находилось транспортное средство, можно отслеживать показания бортовых приборов 7 дней в неделю, 24 часа в сутки.
  • Интернет для вендинга. Мультисимкарту купить можно как экономичную замену кабелю при аренде места для торговых автоматов в моллах, ритейлах или аэропортах. Клиент удаленно контролирует объемы продаж, оперативно пополняет ассортимент и устраняет поломки.
  • Сигнализация и видеонаблюдение. Бесперебойная онлайн-трансляция видео с охраняемого объекта по выделенному каналу, управление работой охранно-пожарной сигнализации и обеспечение быстрого реагирования в случаях чрезвычайных происшествий.
  • Системы «Умный дом». Удаленный контроль за системами кондиционирования и обогрева, управление режимами работы электроприборов и автоматическая передача данных со счетчиков в жилищно-коммунальные службы.
  • Здравохранение. Комплексные решения в области мониторинга систем жизнеобеспечения и своевременная передача показаний приборов медработникам.
  • На российском рынке с 2009 года;
  • Более 2000 постоянных федеральных клиентов, занятых в банковской сфере, логистике, медицине, охранной деятельности, розничной торговле и сфере услуг;
  • 4 мобильных оператора на одной sim-карте;
  • 100 рублей – фиксированный месячный размер абонентской платы за безлимитное пользование sim-картой провайдера Sim2M;

О нас в цифрах

  • 1 общий договор на все sim-карты для вашего бизнеса на территории РФ;
  • Удобный, интуитивно понятный Личный кабинет, данные в котором обновляются 7 дней в неделю, 24 часа в сутки;
  • 20% платежных терминалов в России передают данные с помощью технологии Sim2M.

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mavit
Автор: mavit Июль 27, 2017 03:44
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

    Толик

    Спасибо!

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  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

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