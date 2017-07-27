Multi-Sim: мобильные решения будущего
Доверьте вопросы связи профессионалам, а сами посвятите время стратегическому развитию бизнеса!
Sim2M – пионер в сфере автоматизации бизнес-процессов на территории РФ.
Более 8 лет компания разрабатывает инновационные мобильные решения для бесперебойной связи при передаче данных с оборудования в самых разнообразных сферах бизнеса. Флагманский продукт компании – уникальная multi sim-карта, работающая в сетях 4 крупнейших операторов нашей страны как в родной сети. Клиенты получают единую ценовую политику на всей территории РФ, 100% защиту от мошеннических действий с sim-картами и удобный Личный кабинет, адаптированный под нужды конкретного бизнеса.
Multi Sim сделает ваш бизнес лучше
- Интернет для POS-систем и онлайн-касс. Автоматизация отправки данных с онлайн-касс в ФНС согласно актуальным изменениям в законодательстве. Никаких очередей и перебоев со связью при оплате пластиковыми картами.
- Банковская сфера. Дополнительная защита сим-карты для банковского терминала от несанкционированного доступа. Контроль работы банкомата из Личного кабинета на вашем мобильном устройстве.
- Платежные терминалы. Multi sim-карты провайдера Sim2M уже установлены в 20% всех сетевых платежных терминалов на территории РФ. Минимальная абонентская плата, нет роуминга, дополнительно обеспечивается автоматическая защита от перерасхода трафика.
- Мониторинг в области грузоперевозок. Расширенный Личный кабинет позволяет контролировать местонахождение ценного груза и соблюдение требований к его перевозке. Где бы не находилось транспортное средство, можно отслеживать показания бортовых приборов 7 дней в неделю, 24 часа в сутки.
- Интернет для вендинга. Мультисимкарту купить можно как экономичную замену кабелю при аренде места для торговых автоматов в моллах, ритейлах или аэропортах. Клиент удаленно контролирует объемы продаж, оперативно пополняет ассортимент и устраняет поломки.
- Сигнализация и видеонаблюдение. Бесперебойная онлайн-трансляция видео с охраняемого объекта по выделенному каналу, управление работой охранно-пожарной сигнализации и обеспечение быстрого реагирования в случаях чрезвычайных происшествий.
- Системы «Умный дом». Удаленный контроль за системами кондиционирования и обогрева, управление режимами работы электроприборов и автоматическая передача данных со счетчиков в жилищно-коммунальные службы.
- Здравохранение. Комплексные решения в области мониторинга систем жизнеобеспечения и своевременная передача показаний приборов медработникам.
- На российском рынке с 2009 года;
- Более 2000 постоянных федеральных клиентов, занятых в банковской сфере, логистике, медицине, охранной деятельности, розничной торговле и сфере услуг;
- 4 мобильных оператора на одной sim-карте;
- 100 рублей – фиксированный месячный размер абонентской платы за безлимитное пользование sim-картой провайдера Sim2M;
О нас в цифрах
- 1 общий договор на все sim-карты для вашего бизнеса на территории РФ;
- Удобный, интуитивно понятный Личный кабинет, данные в котором обновляются 7 дней в неделю, 24 часа в сутки;
- 20% платежных терминалов в России передают данные с помощью технологии Sim2M.
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