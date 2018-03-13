На что обратить внимание при аренде квартиры?

Всем, кто желает арендовать квартиру, то прямо сейчас на сайте metry.ua можно получить информацию как снять квартиру в Днепре и приступить к первым шагам этого процесса. Если есть время на раздумье, то предлагается ознакомиться со следующим.

Изучение местности

Местоположение квартиры — самое первое, на что следует обратить внимание, после того, как уже просмотрены фотографии. Не каждый раз стоит бояться близости промышленного места: множество из них уже очень давно переделаны под офис и помещение складского типа. Но вот учитывать те факты, что в зимнее время маршрут до работы будет сопровождаться темнотой, снегопадами и холодным ветром, очень важно. Нужно знать и понимать, что пятнадцать минут приятного времяпровождения в летнее время может стать испытанием зимой.

Лучше всего, чтобы любые площадки для детей были использованы по своему назначению, а автопром, который припаркован там не смог навести тоску. Самым неправильным контингентом, чаще всего, является первый этаж. Любой человек сможет без особого стеснения выявить плохих соседей, просто осматривая дом.

Рекомендуется уточнить, будет ли планироваться капитальный ремонт в доме: возможно, что строители займутся стройкой и помешают спокойствию.

Составление мнения о жителях арендуемого дома

Шумный и курящий сосед может просто испортить жизнь жильца и даже в действительно удобной и относительно качественной квартире. Лучше будет, как можно раньше узнать, находятся ли в самом доме опасные жильцы.

Диагностика квартиры и техники

Есть хозяева, которым нравится перекладывать ответственность за ремонт на самих жильцов, и сами они не решаются его делать. Лучше всего, как можно раньше понять и диагностировать качество функционирования техники. Немаловажно просмотреть смеситель и, соответственно, напор воды.

К самым частым проблемам в арендуемых квартирах следует отнести следующее: сломанное сантех. оборудование, электронные приборы, проблема с блоком окна, сломанная плита в ванной, а также плохо функционирующие замки в двери (для входа).

Предлагается проверить поочередно сам смеситель и специальное устройство для выполнения слива. Важно посмотреть, не протекает ли сифон и нет ли странного запаха. Посмотреть наличие необходимой техники.