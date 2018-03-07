Необходимое профессиональное оборудование для бара

Оборудование для бара профессионального уровня закупается в кафе или клуб в первую очередь. Так происходит из-за того, что к бармену клиенты обращаются гораздо чаще и от это идет неплохой стабильный доход. Также наличие бармена может значительно увеличить известность заведения.

При отсутствии каких-либо ингредиентов или оборудования уменьшит способности клуба или кафе к конкуренции. На сайте https://prof-oborud.com.ua можно подобрать профессиональное оборудование для бара.

Выбор оборудования

К профессиональному барному оборудованию относится тепловая и холодильная витрины, в которых можно временно хранить закуски, необычные привлекательные изделия, которые используются для привлечения внимания потенциальных клиентов, например, диспансеры и охладители.

Все ингредиенты и приборы у бармена должны быть расположены как можно компактнее. Это будет на прямую влиять на скорость обслуживание клиентов. Существует несколько основных принципов оснащения, которым рекомендуется следовать. Вся рабочая поверхность должна быть разделена на несколько зон:

в кофейной зоне для качественного обслуживания пригодятся кофемолка, аппарат для варки и соответствующая посуда;

в зоне смешивания напитков устанавливается блендер, соковыжималка, ледогенератор и его измельчитель;

в последней холодной зоне необходимо расположить автомат для создания молочных коктейлей и мороженного.

При желании у стойки бармена можно выделить небольшое пространство и установить в нем изготовитель попкорна и карамелизатор.

К каждому прибору, который относится к барному оборудованию, устанавливаемому в кафе присутствует ряд требований, которые необходимо соблюдать. К основным относится экологическая безопасность, практичность, минимальное энергопотребление, привлекательность.

Оборудование разделяется на 4 подгруппы, которые отличаются предназначением.

к приборам технологического касса относится такое оборудование, как блендер, соковыжималка, кассовый аппарат и кондиционер;

в тепловом оборудовании выделяют такие аппараты, как кухонная плита, расстроечный шкаф, электрическая фритюрница, прибор для выпекания блинов и пароварка;

к холодильным приборам относится холодильный стол, камера шоковой заморозки, морозильный лар;

Существует также еще один вид оборудования, который называется нейтральным. К нему относятся такие приспособления, как всевозможные емкости, в которых хранится еда, находящаяся на разных этапах приготовления. Кроме того, сюда включают посуду, мойку, разделочный стол и доску, а также кухонные принадлежности.