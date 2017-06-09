Нюансы монтажа медных труб в климат-системах

Безусловно, что именно медные трубы, на сегодняшний день, являются одним из наиболее подходящих решений в монтажных работах всех современных систем кондиционирования. Технологический процесс монтажа труб из меди в таких системах жизнеобеспечения условно разделяется на следующие этапы:

детальная разметка трассы, с указанием места, где будут расположены наружный и внутренний блоки;

иные подготовительные работы: например, штробление стен;

прокладка трассы.

В основном, на практике трубопроводы, изготовленные из меди, помещают в специальный желоб, а необходимый в подобных работах дренажный канал (для сбрасывания конденсата) всегда располагают под некоторым уклоном. В том случае, если трубки не изолированы, то нужно выполнить работы по их утеплению.

В системе кондиционирования существуют газовая и жидкостная магистрали, первая из них подает газообразную смесь от компрессора к конденсатору, далее: от испарителя к компрессору. Вторая магистраль проводит жидкое вещество от конденсатора к испарителю. Два медных трубопровода надежно стягивают пластиковыми хомутами.

Достойный выбор и качество комплектующих

ТД «ЭГИДА» https://www.td-egida.ru/ реализует медные трубы и расходные материалы к ним, в широком ассортиментном диапазоне:

медные трубы в дюймах;

метрические медные трубы;

медно-алюминиевые трубы Talos Dual (Halcor);

рефнеты-разветвители.

Кондиционерные медные трубки достаточно легко подготавливаются к монтажным работам на месте, имеют чистую и просушенную внутреннюю поверхность, согласно требованиям технических стандартов. Вся продукция имеет соответствующие сертификаты качества, гарантию и оптимальные цены. Каталог ТД «Эгида» регулярно обновляется, пополняя позиции новыми комплектующими элементами для профессионального монтажа систем кондиционирования.

Особенности прокладки медных трубок

Фитинговые соединения на медном трубопроводе специалисты рекомендуют фиксировать в местах со свободным доступом к ним, для проверки прочности обхвата при эксплуатации. Перед пайкой стыковочных узлов проводят очистку и обезжиривание медных труб, далее наносят на них жидкий или же пастообразный флюс. Сваривая горелкой места соединения трубок, используют специальный припой. Охлаждение стыков проходит в естественных условиях. На заключительном этапе монтажа трубы и фиксирующие блоки соединяют в одну систему, с обязательной проверкой качества герметизации стыков.

Важно! В процессе установки не следует использовать режущие инструменты по металлу. Стружка, образованная при распиле, может оказаться в системе охлаждения, и вывести дорогостоящее климатическое оборудование из строя. Медные составляющие, которые используются в монтаже систем кондиционирования, легко эксплуатируются, они подвергаются быстрой обработке, без деформаций, а также сохраняют изначальные показатели сечений.