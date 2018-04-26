О чем еще спросить поставщика светодиодного освещения?

Любое офисное, торговое или иное помещение обладает собственной атмосферой, в создании которой не последнюю роль играет освещение. Однако есть существенное различие между служебными и торговыми помещениями и помещениям иного назначения.

Оно заключается в том, что если посетители магазина или офиса проводят там мало времени, то работники компании вынуждены проводить на рабочем месте значительную часть своей жизни. Верно подобранные источники света улучшат микроклимат в коллективе и поднимут в нем производительность.

Подобрать источник света не так сложно. Гораздо сложнее выбрать поставщика. Большинство предложений стандартны и мало чем отличаются друг от друга. С оптимальным вариантом сотрудничества между поставщиком и заказчиком вы можете ознакомиться на веб-странице http://sibledeks.ru/services/elektromontazhnye-raboty/postavka-i-montazh-svetodiodnogo-osveshcheniya/. Представленная информация ответи на все вопросы сотрудничества между двумя компаниями. Но также нужно обратить внимание на не менее важные проблемы, касающиеся эксплуатации приобретенных светодиодных светильников. Перед подписанием соглашения на поставку светодиодного освещения необходимо уточнить:

Условия гарантии. Что считается гарантийным случаем, распространяются ли гарантийные обязательства на снижение показателей светового потока и кто понесет транспортные затраты; Возможно ли эксплуатировать светодиодный светильник в условиях нестабильных показателей электросети; Соответствует ли уровень пульсации светодиодного источника света (менее 5%) требованиям Роспотребнадзора; Световой поток. В технических характеристиках указаны ли показатели светового потока светодиодного модуля или светильника в сборе, существует ли разница между заявленными и фактическими показателями; Из чего изготовлен рассеиватель. Оптимальный выбором для продления времени эксплуатации системы освещения за счет прочностных характеристик и высокой степени прозрачности плафона является поликарбонат.

Без получения этой информации, все рекомендации по выбору освещения для помещения того или иного типа не приведут к ожидаемому результату. Сотрудничайте с той компанией, сотрудники которой смогут ответить на эти вопросы.

«Энергосберегающая компания Сибири» занимается продажей освещения всех типов от ведущих производителей: уличного, офисного, светодиодного, промышленного, торгового, архитектурного и других. Также компания оказывает услуги поставки и установки светодиодного освещения, монтажа ЛЭП, проведения энергоаудита на предприятиях. На нашем сайте http://sibledeks.ru/ вы можете ознакомиться с ассортиментом и полным списком услуг.