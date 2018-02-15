Оборудование для маркировки

Маркировочное оборудование сегодня включает большой список аппаратов, которые используются при производстве товаров, для их стандартизации на складе, для организации работы супермаркета. По сути, ни один объект торговли не может обойтись без этого процесса.

Маркировочная машина нужна для нанесения названия изделия, обязательной информации для потребителя (состав, информация о производителе), даты производства товара, конечного срока годности, номера серии и др. Таким образом, без этого оборудования трудно выполнить требования, необходимые для реализации товаров.

Современное оборудование позволяет произвести маркировку быстро и без проблем. Для этого используются либо огромные стационарные машины, способные печатать с большой скоростью, либо компактные изделия, например, ручной принтер штрих кодов. Все они находят свою сферу применения.

Что нужно для маркировки изделий?

Прежде всего, необходимо определиться, для чего вам маркировочное оборудование. Если оно будет работать на производстве, то должно быть более надежным, долговечным, способным постоянно работать в режиме повышенной нагрузки. Если оборудование используется в сфере торговли, приоритетным считается компактный размер, возможность быстро менять настройки для маркировки другого товара.

В целом, для организации маркировочного процесса нужны следующие аппараты:

Маркировочный принтер. Он может быть ручным или стационарным. Кроме того, различают лазерные маркировочные принтеры, каплеструйные, термопринтеры. Самым универсальным из них считается каплеструйный принтер, который подойдет для всех задач.

Этикет-пистолет. Необходим для быстрого наклеивания этикеток на товары. Для одежды и других изделий разработан отдельно игольчатый пистолет, который позволяет закреплять этикетку на изделии при помощи специальной нити. Пистолеты, как правило, способны сами наносить маркировочную информацию на товар методом штампа, но есть и варианты, которые лишены этой возможности.

Расходные материалы. Сюда включают ленту для этикеток, различные картриджи, клейкие вещества и другие материалы, которые используются в процессе маркировки товаров.

Таким образом, чтобы маркировать товар на производстве или в торговых центрах, необходим целый комплекс оборудования, которое позволяет автоматизировать процесс и сделать его более удобным.