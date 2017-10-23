Общие принципы классификации бурового оборудования

Бурить скважины можно с помощью специального оборудования. Это может быть вышка, силовой привод, станок, механизм для опускания и поднимания.

На сайте binur.ru можно получить информацию о компании Бинур. Классификация Провести бурение можно с помощью оборудования, которое выполняет такие действия: · Вращается. · Пробивает. · Вибрирует. · Производит бурение с использованием огневого элемента. Отличаются модели возможность передвижения. Скважину с нефтью и газом бурят с помощью стационарных видов. Геологоразведочные работы проводят с помощью передвижного оборудования. Самоходки с гусеницей или колесами помогают бурить взрывные скважины. Переносное поможет решить вопросы в труднодоступном месте. Буровая техника имеет несколько вариантов грузоподъемности, видов привода. При выборе вида проводимых работ будет отличаться способ бурения, вид установленных шасси. Понадобится установка, чтобы сделать скважину до 30 м, большая машина для скважин среднего размера до 500 м, для получения нефти и газа на глубину до 6000 м. Кроме этого, можно бурить скважины на воду, устанавливать свайный фундамент, производить горную выработку. Установка отличается некоторыми характеристиками: 1. Видом задействования: эксплуатация, разведывание, техническая скважина. 2. Способом бурения: может вращаться, одновременно с этим бить, делать скважину вибрацией, струей с огневым элементом, а также одновременно разрядом и импульсом. 3. Приводом: электрическим, электрогидравлическим, дизельным, дизельно-электрическим. 4. Типом: самоходным, передвижным, стационарным. 5. Местом использования: морская и наземная. Процесс бурения проходит с использованием разных видов разрушения породы. Шнековый вариант – это разрушение с помощью резцов бура. Шарошечный означает, что происходит истирание, после чего мелкие части убирают с помощью напора воды. Пневмоударный происходит при воздействии коронок с твердым сплавом. Понадобится огромная скорость воздуха, которая обеспечивается компрессором. Ударный происходит посредством молотов. Несмотря на низкую скорость бурения, получается скважина большого размера, которую легко сделать и на твердых породах. Огневой способ применяют редко, зато часто приходится использовать ультразвук и гидроразмыв. Входящие в состав элементы позволяют качественно проводить работы на любой местности.