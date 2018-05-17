Обзор игрового слота The Seventies окунись в атмосферу СССР

70-е годы — прекрасная пора, улучшившая жизнь во всем СССР! Мы с ностальгией вспоминаем те времена. Хотите попасть в ту «эпоху» снова? Добро пожаловать в автомат «Назад в 70-е». Чистое небо над головой и светлое будущее впереди!

В один из самых интересных периодов за историю Советского Союза люди знали, что завтрашний день будет лучше вчерашнего. В честь прекрасной поры воссоздан весь быт – до мельчайших деталей. Играйте в казино с выводом денег, ностальгируйте и побеждайте!

Структура игрового автомата веселые 70-е

Структура автомата – 5 барабанов и 15 призовых линий. Выигрыши приезжают довольно часто.

Игровые символы в онлайн аппарате Семидесятые

Карточная 10 принесет от 5 до 50 кредитов

Валет — от 5 до 50 кредитов

Дама даст от 5 до 50 кредитов

Король – от 7 до 60 кредитов

Туз — от 7 до 60 кредитов

Инженерный калькулятор принесет от 10 до 100 кредитов.

Радиоприемник дает от 10 до 100 кредитов.

За фотоаппарат «Зенит» получите от 10 до 150 кредитов

Знаменитый телевизор «Рекорд» принесет от 15 до 250 кредитов

Самая желанная машина во всем Советском Союзе — черная «Волга» даст от 20 до 500 кредитов.

Скеттером в автомате является дача на 6 соток! Если фортуна улыбнется, и выпадет от трех до пяти символов, вы получите право на целых 20 бесплатных вращений!

Человек-бровь Брежнев, а точнее, марка с его изображением — Wild. Он заменяет любой другой символ, кроме скеттера. И дополняет выигрышную комбинацию.

Бонусная система в ретро игре

Что еще может делать Брежнев, кроме как управлять СССР? А много чего! Например, одна из опций — прилипнуть к барабанам. Когда выпадает выигрышная линия и портрет вождя участвует в комбинации — иконка остается на барабане, а в это время активируется респины.

Как вы знаете, скеттером тут выступает дача в 6 соток. Если выпадает три скеттера — поздравляем, включается режим фриспинов! В этом режиме два варианта: стабильный и прогрессивный. В чем же отличия?

Стабильный:

10 фриспинов

Брежнев окажется на линии и прилипнет к барабану до завершения режима фриспинов

Прогрессивный:

10 фриспинов

Брежнев не прилипает к барабану, а на смену эффекта приходит бонус — случайно умножает выигрыш от х2 до х4. Когда Брежневых много — множители суммируются!

Итог

«Назад в 70-е» — отличный автомат на деньги как для новичков, так и для опытных игроков. Чтобы понять, нравится ли вам дух эпохи — попробуйте деморежим. Вы сразу определитесь — ваше или не нет! Однако в демоверсию играют не больше трех минут, а затем сразу вносят депозит. Ведь автомат не только передает атмосферу 70-х, а и щедростью выигрышей поражает!