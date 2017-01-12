Обзор ювелирного интернет магазина NEWGOLD

На интернет ресурсах в магазинах NEWGOLD, все любители качественных ювелирных украшений могут подобрать как себе, так и в подарок друзьям и близким статусные ювелирные изделия.

На официальном сайте, в предоставленном каталоге собраны эксклюзивные украшения, выполненные из драгоценных металлов.

Золота. Серебра.

Все предоставленные изделия рассчитаны на разный бюджет. Кроме качественных ювелирных украшений каждый желающий сможет подобрать для повседневной носки элитную бижутерию.

С учетом высокого товарооборота и прекрасных отношений с компаниями производителями магазины NEWGOLD часто проводят акции для своих постоянных потребителей. На многие товары предлагаются значительные снижки.

Каждый желающий не смотря на возраст, может выбрать для себя:

Кольца (для мужчин и женщин) Браслеты из драгоценного метала Серьги. Цепочки.

Интернет магазин по продаже элитной бижутерии и эксклюзивных ювелирных украшений дает полную гарантию качества и подлинности товара.

Все изделия подтверждаются специальным сертификатом, который и является документом гарантом.

При покупке изделия каждому пользователю обязательно вручают кроме чека, «товарную бирку». На ней отмечен адрес производителя, вес проданного украшения, проба металла. Если в изделии присутствуют драгоценные или полудрагоценные камни обязательно указываются их параметры.

В том случае если вы обнаружили дефект, или изделие не подошло по размеру ювелирный магазин «NEWGOLD» обменят товар в течение двух рабочих недель. Бесплатный для России ТЕЛЕФОН 8-800-100-30-74.

Выбрав понравившееся ювелирное украшение, вы имеете возможность получить полную консультацию по всем вопросам в режиме онлайн.

Забрать приобретенную покупку можно самостоятельно, если такая возможность отсутствует, можно договориться о способе доставки.

Прежде чем приобрести товар следует помнить, чем выше будет проба изделия (непосредственно металла), тем больше будет стоимость ювелирных украшений.

Поскольку золото относится к металлу мягкой группы и легко деформируется, идеальная проба для изделий считается 750 и 958. Для более глубоко сияния украшения принято покрывать радием.