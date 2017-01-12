Обзор ювелирного интернет магазина NEWGOLD
На интернет ресурсах в магазинах NEWGOLD, все любители качественных ювелирных украшений могут подобрать как себе, так и в подарок друзьям и близким статусные ювелирные изделия.
На официальном сайте, в предоставленном каталоге собраны эксклюзивные украшения, выполненные из драгоценных металлов.
- Золота.
- Серебра.
Все предоставленные изделия рассчитаны на разный бюджет. Кроме качественных ювелирных украшений каждый желающий сможет подобрать для повседневной носки элитную бижутерию.
С учетом высокого товарооборота и прекрасных отношений с компаниями производителями магазины NEWGOLD часто проводят акции для своих постоянных потребителей. На многие товары предлагаются значительные снижки.
Каждый желающий не смотря на возраст, может выбрать для себя:
- Кольца (для мужчин и женщин)
- Браслеты из драгоценного метала
- Серьги.
- Цепочки.
Интернет магазин по продаже элитной бижутерии и эксклюзивных ювелирных украшений дает полную гарантию качества и подлинности товара.
Все изделия подтверждаются специальным сертификатом, который и является документом гарантом.
При покупке изделия каждому пользователю обязательно вручают кроме чека, «товарную бирку». На ней отмечен адрес производителя, вес проданного украшения, проба металла. Если в изделии присутствуют драгоценные или полудрагоценные камни обязательно указываются их параметры.
В том случае если вы обнаружили дефект, или изделие не подошло по размеру ювелирный магазин «NEWGOLD» обменят товар в течение двух рабочих недель. Бесплатный для России ТЕЛЕФОН 8-800-100-30-74.
Выбрав понравившееся ювелирное украшение, вы имеете возможность получить полную консультацию по всем вопросам в режиме онлайн.
Забрать приобретенную покупку можно самостоятельно, если такая возможность отсутствует, можно договориться о способе доставки.
Прежде чем приобрести товар следует помнить, чем выше будет проба изделия (непосредственно металла), тем больше будет стоимость ювелирных украшений.
Поскольку золото относится к металлу мягкой группы и легко деформируется, идеальная проба для изделий считается 750 и 958. Для более глубоко сияния украшения принято покрывать радием.
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