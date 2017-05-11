Офисный дизайн: формируем лицо

mavit
Автор: mavit Май 11, 2017 04:46

Офисный дизайн: формируем лицо

Офис – одна из важнейших и многофункциональных частей любого предприятия. Офисные функции можно условно разделить на внешние (весь комплекс контактов с внешним миром, с партнерами и клиентами) и внутренние – обеспечение условий для эффективной работы сотрудникам. Для успешного выполнения всего многообразия этих задач, современный офис должен соответствовать определенным критериям.

Функциональность

В офисном помещении должны быть созданы комфортные условия для сотрудников. Это основной критерий эффективности работы офиса. Эргономичная и функциональная мебель от https://www.r-studio.kiev.ua/products/office, стимулирующее и не вызывающее раздражение цветовое решение, наличие всех необходимых служб – все это позволит работниками меньше уставать, не затрачивать время на поиски необходимых вещей, разумно чередовать время активной деятельности и отдыха.

Презентабельность

Презентабельность не означает претенциозность. Напыщенный и вычурный офис вряд ли внушит доверие клиентам и расположит к себе партнеров. Достаточно, чтобы он имел четко выверенный деловой стиль, соответствовал корпоративным нормам. Деловая обстановка должна демонстрировать, что дела у компании идут хорошо и она уверенно смотрит в будущее.

Выбор стиля

Выбор стилистической концепции – ответственный этап формирования офисного дизайна. Она должна включать элементы фирменного стиля и базироваться на роде деятельности предприятия. Выбор офисной мебели (ознакомиться с каталогом можно здесь), отделочных материалов, цветового решения, аксессуаров – все должно исходить из характера бизнеса. Тенденции современного интерьерного дизайна допускают использование любого стилистического направления, а так же их смешения. Но каждый стиль акцентирует внимание на определенных чертах компании и правильный его выбор позволит сформировать нужное впечатление. Например, современные технологичные стили говорят о динамичности, прогрессивности фирмы, классические – о верности традициям, стабильности, респектабельности.

Зонирование

В современном офисе необходимо наличие таких рабочих зон, как приемная, рабочее пространство для сотрудников, кабинеты топ – менеджеров и переговорные комнаты, зона отдыха, вспомогательные помещения. Каждая из зон должна быть снабжена необходимой мебелью от https://www.r-studio.kiev.ua/ и отделена стационарными или мобильными перегородками.

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mavit
Автор: mavit Май 11, 2017 04:46
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