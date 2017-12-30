Оплатить кредит в Альфа Банке онлайн

Успешные финансовые организации стремятся к усовершенствованию обслуживания своих клиентов, в том числе упрощая процессы пользования услугами посредством интернета. Альфа Банк оплата кредита онлайн – очередной прогресс в совершении выплат, не покидая дома. Очередь в кассу и бумажная волокита в прошлом. Для успешной мгновенной онлайн-оплаты достаточно изучить несложный порядок действий в личном интернет-кабинете Альфа Банка.

Способы и условия погашения тела кредита

Для совершения многих финансовых операций все чаще используются онлайн сервисы, разрабатываемые при поддержке финансовых организаций:

Перевод финансов с одной карты на другую. Один из самых популярных способов погашения кредита, доступных в интернете. В случае перевода средств между картами Альфа Банка, деньги зачисляются моментально и комиссия не взимается.

«Альфа Мобайл», мобильный банкинг. Для пользования требуется установить приложение на смартфон, авторизоваться в нем, перейти в нужный раздел и ввести счет для оплаты. Подтверждается платеж вводом кода, который приходит на указанный при регистрации номер телефона.

«Альфа-клик», интернет-банкинг. Подключается в отделении банка, колл-центре, скачивается на компьютер с авторизацией. Данным интернет-способом погашение кредита Альфа Банка наиболее безопасно, быстро и комфортно. Достаточно войти в приложение, ввести счет и нужную цифру платежа.

Партнерские сервисы. Оплата платежей в онлайне с указанием счета получателя. Безопасно, быстро и удобно. Самые востребованные: кошельки ВэбМани и Киви, онлайн Сбербанк, RURU, Рапида, Билайн, МТС, Евросеть, Связной. При такой оплате взимается комиссия.

Платежные данные Альфа Банка

Кредит погашается по договору с указанием следующих реквизитов:

044525593 — БИК;

ОАО «Альфа-Банк» — получатель;

7728168971, № счета (номер из 21 цифры) — ИНН;

выбор функции погашения по кредитному договору.

Чтобы в случае ошибки в транзакции была возможность перенаправить платеж на другой счет, обязательно нужно сохранять квитанцию или чек об оплате, иначе процедура возврата денег может длиться долго. Быстрее всего средства зачисляются на счет при погашении кредита в банковской кассе.

В процессе оформления кредита сотрудник банка обязан предложить клиенту оформление страховки. Процедура предусмотрена на случай непредвиденных ситуаций, частичной или полной утраты трудоспособности или потери работы. Сумма страховки может оказаться вполне внушительной, поэтому Альфа Банк, будучи лояльным, возвращает страховку после успешного погашения основной задолженности.

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