Организация гостиничного бизнеса – сложный процесс, где следует просчитать каждую мелочь. В частности, это касается обустройства инженерных коммуникаций. Важно правильно учесть особенности канализации в небольших гостиницах – способы переработки стоков, вид и количество септиков.

Основы обустройства

Наружные канализационные сети в гостиничных комплексах должны отвечать нормам СНиП 2.04.03-85. Внутреннее обустройство выполняется на этапе возведения и принимается госкомиссией при вводе в эксплуатацию. Наружные коммуникации можно модернизировать и заменять после этого процесса.

При отсутствии подключения к центральной канализации следует выбрать септики для переработки сточных вод. Пример подобных станций есть на сайте www.ekoseptiki.ru.Там можно найти модели, рассчитанные на обслуживание до 150 проживающих человек.

При проектировании наружной канализации небольшой гостиницы нужно продумать следующие моменты:

Тип комплекса – несколько коттеджей или одно здание. В первом случае возможно размещение нескольких небольших септиков на каждый коттедж или одного для 2–3 домов, во втором можно установить один большой для всего здания.

Способ обработки канализационных стоков. Рекомендуется выбирать аэробные модели, так как они очищают воду до 98% и не выделяют метан. Для них нужны поля аэрации или колодцы значительно меньших размеров, чем для анаэробных аналогов.

Подвод электросети, система сигнализации о превышении объема переработки или неисправности. Это значительно облегчает организацию контроля.

В наружных трубопроводах обязательно делают ревизионные колодцы каждые 3–4 метра, соблюдается уклон или устанавливается принудительная подача отходов в септики.

Для разработки подобных систем рекомендуется привлечь профильных инженеров. Несоблюдение норм может привести к выходу из строя канализации и как следствие – к недовольствам проживающих.

Выбор септика

Очистная станция должна соответствовать разработанным требованиям – максимальному числу обслуживаемых человек, величине залпового сброса, объемам переработки. Примером подобного комплекса может служить септик Топас -40, -50 или Топас-100. Они размещаются на площади до 16 м², дополнительно обустраиваются фильтрационные колодцы или поля аэрации.

Также нужно учитывать следующие характеристики:

Энергопотребление. Если вероятность длительного отключения электроэнергии высока, нужно установить источники аварийного питания.

Для принудительного отвода очищенной воды выбирают модели с индексом «ПР».

Проблемы подключения канализационной трубы при значительных перепадах высот решаются покупкой септика с приставкой Long. В нем глубина врезки входного патрубка может достигать 140 см.

Плюс аэробных септиков – не нужно обустраивать подъездные пути для ассенизаторской машины, избыток активного ила удаляется с помощью дренажного насоса.

Для создания гарантированно эффективной канализационной системы проектный инженер должен тесно сотрудничать консультантами профильной компании, например – «Экосептики».