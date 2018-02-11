Главные особенности продвижения сайтов в поисковых системах «Гугл» и «Яндекс». Минимальные теории и отсутствие заумных фраз. Важно разобраться в особенностях того, как очень просто и быстро раскрутить сайт.

Важной особенностью продвижения сайта в поисковой системе «Яндекс» является поведенческий фактор. Выполняется конкретный прогон сайтов по площадкам с той или иной тематикой и дальнейшем переходом посетителей на главный сайт. В дальнейшем такие элементы как позиции и трафик на сайте в выдаче поисковой системы по запросам становятся больше. Нужно больше информации? Для этого на сайте WEB-VDV можно получить информацию о создании, продвижении сайтов для бизнеса и узнать для себя что-то новое и нужное. А сейчас будет продолжен рассказ про особенности теперь уже другой поисковой системы.

Известно, что Google не любит переоптимизацию, поэтому откровенные ключи, которые никак не читаются уже просто не используются, также как и для системы «Яндекс». Учитывая это, не стоит отдавать предпочтение не внятным ключам, а также оптимизировать текст сайта только для одного сервера.