Особенности расчётно-кассового обслуживания

Для существования любого предприятия нужен свой счёт, чтобы вести расчёты с другими предприятиями за поставленные товары или оборудование, выдачи заработной платы своим работникам, оплаты налогов и многих других расчётных операций.

Деньги могут быть выданы со счёта или поступать на счёт в виде:

•наличных;

•безналичных.

Безналичные платежи существуют на специальной форме бумажных носителей, которые подтверждают снятие финансов или поступление их на счета. В результате деятельности предприятия за какой-то период средства переходят постоянно из наличной формы в безналичную форму, и наоборот. Это осуществляется в финансовых учреждениях, которое является для них, исходной точкой кругооборота финансов. По законодательству России, все предприятия, без исключения, обязаны хранить денежные средства на счетах любого банка, и платежи должны проводиться через банк. Что представляет собой РКО? Это комплексная услуга, которая предоставляется банком, обеспечивающая всевозможные расчёты организации. Между руководителем предприятия и банком происходит заключение соглашения о расчётно-кассовом обслуживании, состоящее из следующих базовых услуг:

•безналичных расчётов;

•выдачи выписок по лицевому счёту предприятия о произведённых операциях;

•операций с наличными деньгами.

РКО может производиться не только в рублях, но и в валюте. Операции по счёту совершаются банками по следующим формам:

•платёжным поручениям;

•кассовыми чеками, чтобы выдать наличные;

•форма, по которой вносятся наличные на счёт предприятия, в банк.

После того, как предприятие заключит договор на осуществление РКО, ему банк выдаёт чековую книжку, предназначенную для получения денег наличными на нужды предприятия, в том числе, и на выдачу заработной платы его работникам.

Кроме базовых услуг многие банки предлагают дополнительные услуги, в виде инкассации, и осуществление операций через удалённый доступ «Клиент – Банк».

РКО для банковской системы является услугой, которая приносит ему доходы. Предоставляемые банком базовые услуги, в основном, являются бесплатными или взимаются малые комиссии. А за иные услуги, банк берёт оплату определённым размером процентов, или ежемесячной суммой за обслуживание.