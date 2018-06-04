Особенности топливных карт

Сегодня уже никого не удивить пластиковыми картами, которыми можно расплачиваться за различные товары в магазинах и за различные услуги. Значительно меньшее количество людей, и, главное, автомобилистов, знают, что существуют топливные карты (ТК).

С их помощью можно расплачиваться за приобретенное топливо на автозаправочных станциях (АЗС). Количество автомобилей в нашей стране за последние двадцать лет значительно выросло, и с каждым днем их количество увеличивается. Именно это и послужило толчком для создания топливных карт. Ведь куда проще расплачиваться не надоевшими денежными купюрами, а современной картой. В мире существует лидер платежей – компания FLEETCOR . Эта компания занимается решением специализированных платежей.

Топливные карты быстро нашли своих сторонников, к ним относятся транспортные компания. Именно благодаря ТК эти компании могут вести контроль расхода на заправку любого транспортного средства им принадлежащие, исключив при этом нецелевой расход.

Топливная карта снабжена, как и все виды банковских карт, встроенным микрочип, на котором будет в целости сохраняться вся информация о том, какое количество финансов остается на счету, каков есть лимит, и иных нужных вещах. Используя топливную карту, экономится, во-первых, время и, во-вторых, осуществляется контроль всех платежей.

В нынешнее время существует несколько типов топливных карт. Всего их два. Первый тип – карта с конкретным лимитом всех средств. Лимит, может быть, установлен на определенный срок, например, на один день, на неделю или на месяц. Обычно такие ТК используются руководителями различных предприятий, желающие вести контроль за расходом топлива, которое приобретают его работники, пользуясь средствами компании. Топливные карты предоставляют полный отчет руководителю, о том, кто и сколько потратил топлива на ту или иную работу.

Следующий тип топливной карты – это внесение определенного количество ГСМ (горюче-смазочные средства). Ограничений, при этом, на использование его объема нет, до тех пор, пока запас полностью не исчерпается.

Приобретение топливных карт с каждым днем становится все более популярным явлением. Многие АЗС, в связи с этим, для их владельцев, разрабатывают различные программы, способствующие росту этой популярности.