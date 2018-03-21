Перепей лепрекона в ирландском пабе и выиграй неплохие деньги

mavit
Автор: mavit Март 21, 2018 01:35

Перепей лепрекона в ирландском пабе и выиграй неплохие деньги

Ирландские мотивы довольно популярны у нас, хоть и сложно сказать почему. Каждый паб с энтузиазмом и размахом празднует день Святого Патрика, а уж пабов в с ирландскими названиями – хоть отбавляй.

Любим мы и кельтскую мифологию. И конечно, мода эта и любовь просочились из пабов, фильмов и музыки также и в компьютерные игры, а именно – в интернет-казино, ставшие также невероятно популярными в последнее десятилетие.

Игровой автомат http://slotv.win-here.club/slots/patrick-s-pub/ — это веселая попытка взглянуть на традиционные ирландские развлечения сквозь призму азартных игр. Здесь вам нужно будет пить с мифическим лепреконом и постараться перепить его, чтобы заработать денег.

Тем более, что лепреконы не только пьют пиво – они еще и хранят горшок с золотом, который, по преданию, можно найти там, где касается земли радуга. И что делать, если радуги не видно, а получить золото очень хочется? Конечно, найти лепрекона и выиграть это золото у него в новом игровом автомате.

Описание слота

Пить вы будете в баре, точнее, конечно, в пабе. Пиво различных сортов течет здесь рекой. Графика отлично отображает тематику. Основной экран представляет собой барную стойку с полками за ней. Все выдержано в зеленом цвете. Сверху на зеленой полосе в обрамлении двух листков клевера – национальных символов Ирландии – написано название автомата.

Игровое поле состоит из пяти независимых линий, на каждой из которых выпадают три символа. В качестве оных выступают традиционные вещи, ассоциирующиеся с лепреконами и с кельтскими легендами. Это пинта темного пива в кружке, курительная трубка, непременно из корня вереска, клевер, зеленая шляпа-цилиндр, зеленый же башмачок, а также тот самый пресловутый горшок, а точнее котелок золотых монет. В некоторых окошках можно увидеть самого лепрекона, пьющего пиво как ни в чем ни бывало.

Внизу, под игровым полем, расположены элементы управления. Они очень просты и лаконичны. Вы увидите традиционные кнопки изменения ставки, а также клавишу максбет для отчаянных, кнопку вызова игровой справки и большую кнопку спина. Крутить барабаны можно в ручном и автоматическом режиме.

Бонусов в автомате особых нет, только три скаттера, дающие серию бесплатных вращений. Но он обязательно придется по вкусу всем ценителям ирландской культуры. Кроме того, здесь неплохой возврат. А сыграть можно в Slot V casino — бесплатно в демо-режиме или делая ставки.

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mavit
Автор: mavit Март 21, 2018 01:35
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