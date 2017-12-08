Перевод денег с Билайн на МТС: различные способы

Тут можно перевести деньги с Билайна на Мтс? Данный вопрос волнует многих абонентов Билайна. Такой перевод возможен благодаря специальной технологии, с помощью которой любой клиент компании может переводить собственные средства на номера телефонов других абонентов, в частности и сторонних провайдеров связи. Компания Билайн открывает для своих клиентов совершенно новые и уникальные возможности, посредством которых возможны:

Оплата ЖКХ-услуг.

Перевод средств на номера телефонов иных абонентов.

Разнообразные сторонние платежи.

Свой собственный билинг.

Билайн создали специальные сервисы для моментального перевода. В настоящее время это можно с помощью:

USSD-запроса.

СМС с текстом.

Официального сайта.

Перевод средств через СМС с Билайна на МТС

Для перевода денег с Билайна на МТС можно воспользоваться способом с смс. Для этого абоненту Билайна необходимо будет составить и отправить соответствующее смс-сообщение на номер 7878. Что должно содержать в себе сообщение? Это номер получателя денег с кодом и суммой средств, написанной непременно через пробел. По всем суммам есть разнообразные ограничения. Необходимо отметить, что перевод денежных средств возможен исключительно при достаточном балансе. Воспользоваться услугой кредита доверия для пересылки денег другому абоненту, к сожалению, нельзя.

Если операция пройдет вполне успешно, то получатель получит уведомление с суммой, а также номером телефона отправителя.

Перевод средств с Билайна на МТС с помощью запроса USSD

Этот удобный способ перевода личных денежных средств с Билайна на МТС работает так же, как и вариант с отправкой СМС. Запрос USSD: *145*номер телефона получателя средств с кодом (без +)*сумма#. Подтверждение осуществляется аналогично с указанным выше способом. Необходимо отметить, что этим сервисом могут воспользоваться не все клиенты компании, все зависит от выбранного тарифа оператора сотовой связи.

Веб-интерфейс Билайн

На официальном веб-сайте Билайна можно найти интернет-решение. Заполните предлагаемую там специальную форму. Она будет содержать:

Поля для ввода суммы, своего телефонного номера, а также телефонного номера получателя.

Сведения об услуге.

Кнопку подтверждения перевода.

После заполнения всех полей формы, необходимо нажать “Оплатить”. При успешном переводе, вам обязательно придет уведомление с результатом.

Специальные ограничения и комиссии

Сервис “Мобильный перевод” так же, как и ее аналоги подлежат комиссии в 4.95%. Кроме того, на сегодняшний день есть следующие ограничения:

Ежедневный лимит – десять переводов на сумму не более 15000 российских рублей.

Еженедельный лимит – 20 переводов на общую сумму не больше 30 тысяч российских рублей.

Ежемесячный лимит – 50 переводов на общую сумму не больше 30 тысяч рублей.

Эти меры необходимы для того, чтобы оберечь абонентов от многочисленных злоумышленников.

Читать более подробно: https://beelineguide.ru/kak-perevesti-dengi-s-bilayna-na-mts.html