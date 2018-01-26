Перспективные технологии в области энергетики

Все мы прекрасно понимает, что технологический прогресс не стоит на месте и постепенно прокладывает себе путь к новым решениям, способным сделать жизнь людей намного проще. Не обошёл этот вопрос энергетическую отрасль, ведь добыча электроэнергии в наши дни удовольствие далеко не из самых дешёвых.

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Так называемый «холодный ядерный синтез», должен помочь начать извлекать ядерную энергию без использования высоких температур. Разработкой подобного метода занимаются ещё с конца 1980-х годов. Попытки увенчались успехом и нечто подобное удалось итальянским учёным. Если последующие тесты пройдут удачно, это упростить сам процесс добычи энергии.

Индукционные нагреватели не является чем-то новым в промышленности, однако, сам процесс нагрева за счёт электроэнергии удалось слегка улучшить, что позволяет получать больше тепла, при использовании всё того же количество потребляемой энергии. Со временем, результаты должны становится только лучше и подобные установки будут куда эффективнее газовых аналогов.

Наибольший потенциал показывает атмосферная электроэнергетика, она объединяет в себе самые разные способы получения электрической энергии с атмосферы. Наиболее интересным есть решение захвата энергии молнии. Если наука будет двигаться в правильном направлении, человечество сможет экономить намного больше ресурсов.

Многие учёные постепенно возвращаются к опытам Теслы и всеми силами стараются научиться передавать электричество «по воздуху». Нечто подобное сейчас можно встретить в мобильных устройствах, где стало модным предлагать свои беспроводные зарядные устройствам. Этот опыты становятся крайне ценными, ведь многие предсказывают настоящий кризис электроэнергетики как таковой, а подобный способ передачи энергии сможет стать новым витком в развитии промышленности. Пусть современники и взялись за этот вопрос только сейчас, однако, в нём кроется огромный потенциал.