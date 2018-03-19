Перспективы российской металлургии в 2018 году

После того, как на протяжении двух лет российская металлургия переживала спад, в 2017 году её производство начало увеличиваться параллельно с ростом цен.

При этом многие аналитики не давали сталелитейщикам расслабиться, сообщая, что очередной спад может начаться в любой момент. Угроза возможно и вследствие укрепления российской валюты вместе с увеличением стоимости нефти.

В конце января 2018 года производители металлургии NLMK и Evraz сообщили, что за 2017 год выход их продукции увеличился на 3%. В то же время «Северсталь» уведомила, что уже на протяжении пяти лет производство идёт без перепадов. Также ТМК, который занимается созданием стальных труб, сообщил о увеличении поставок за прошедший год на 10,6%.

Рост наблюдается по той причине, что Российская Федерация восстанавливает свою экономику, и в то же время Китай со своей стороны ограничил производство в области металлургии, дабы разогнать смог, собравшийся над Пекином и другими его городами. Поскольку Китай, будучи мировым производителем, уменьшил производство, это дало зелёный свет российским сталелитейным фирмам на увеличение производства. Вследствие этого рост темпа изготовления прогнозируется и на 2018 год.

Однако согласны с этим не все. Кирилл Чуйко из BCS Investment Bank, будучи специалистом в области металлов, утверждает, что из-за изменения политических направлений в Китае уже к июню-июлю 2018 года добыча стали и угля на мировом уровне может существенно снизиться, что соответственно приведёт к уменьшению цен, и как следствие, получению меньшей прибыли. Глава исследований уверен, что цены на сталь станут ниже на 25%, а стоимость коксующегося угля уменьшится ещё больше. Пусть все российские производители в большей степени сосредоточены на внутреннем рынке, они напрямую зависят от экспорта, а посему ситуация с металлургией на мировом рынке просто не может не касаться их. Также следует отметить, что они понесли серьёзные убытки от увеличения валюты дома. В скором времени все компании, занимающиеся в России металлургией, должны предоставить подробные результаты своей работы за 2017 год. Также дополнительно можно получить информацию о металлургических новостях тут. Там представлено много интересных данных и есть сведенья о самых последних изменениях на поприще металлургии.