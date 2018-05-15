«ПлитТоргСервис»: хороший толчок для мебельного производства!

mavit
Автор: mavit Май 15, 2018 18:33

«ПлитТоргСервис»: хороший толчок для мебельного производства!

На сегодняшний день есть возможность выбора мебели разных форм, размеров, конфигураций. И не последнюю роль играют ее изготовители. Мне всегда хотелось иметь дома что-то оригинальное на заказ и изготовлять своим друзьям. Так и получилось, что это занятие стало моим призванием. Мне всегда нравились предметы мебели нестандартного вида, чтобы придать «изюминки» и стиля каждому помещению. Я открыл собственное дело, постепенно расширяясь и приобретая как постоянных заказчиков, так и новых клиентов.

Моя главная задача – подобрать достойный материал, соответствующий всем государственным стандартам. И я нашел компанию в украинской столице, с которой хочется постоянно сотрудничать. Это «ПлитТоргСервис» — настоящий рай для мебельщиков.

МДФ – настоящее открытие в мебельном производстве

Для меня очень важно иметь хороший выбор МДФ – специальных плит из опилок прессованного типа. Последние смешивают с особым склеивающим составом, получая в итоге изделие волокнистого плана средней плотности.

В компании я увидел богатый ассортимент плит востребованных производителей, которые действительно не подводят. На сайте все подробно описано, а на любые дальнейшие вопросы очень корректно и дружелюбно ответят эксперты компании.

Могу с уверенностью сказать, что плиты МДФ – оптимальное открытие для нас, мастеров. Они используются в выполнении любой мебели:

  • корпусной;
  • кухонной;
  • офисной,
  • для ванных комнат,
  • для торгового оборудования.

Я также нередко применяю плиты для погонажа мебели, фасадного оформления, кухонных столешниц. Как раз мне и потребовались материалы для кухни. В организации оказалось все, что нужно. Заказать мдф шлифованный – также очень несложно, особенно с таким понятным сайтом и профессиональным подходом.

ПлитТоргСервис – качество и выбор по разумным ценам!

Я открыл для себя «ПлитТоргСервис», и теперь обращаюсь только сюда. Мой выбор – легко объясним:

  • весь материал — в строгом соответствии с современными технологиями;
  • необходимая сертификация изделий;
  • оперативная и удобная доставка;
  • полная информационная поддержка для клиента;
  • сервис «VIP-класса» для каждого.

Хотелось бы поблагодарить компанию за настоящий профессионализм организации и должное качество продукции. Я остался очень доволен заказанным материалом, и надеюсь на долгое сотрудничество. А по поводу приобретения ламинированного ДВП можно пройти по ссылке: http://www.plittorgservis.com.ua/dvp/dvp-laminirovannoe.

Компания «ПлитТоргСервис» — оптимальное решение для изготовителей и заказчиков мебели!

Автор: Андрей Иванов

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