Плюсы криптовалюты

В последнее время мы только и слышим о криптовалютах, а том, как вырос или упал биткойн. Возникает твердое убеждение, что эта тема становится все более и более актуальной и популярной.

Мир как будто охватила криптовалютная лихорадка. Многие люди стали внимательнее прислушиваться к новостям, когда говорят о криптовалютах, и начали появляться вопросы. Людей интересует и то, как появились первые биткойны, можно ли ими рассчитываться и насколько это выгодно, и выгоден ли обмен криптовалюты, и, наоборот: выгодно ли менять традиционные денежные знаки на виртуальные. Озадачивает, наверное, и самый главный вопрос: какие есть преимущества у криптовалют, и есть ли они вообще?

Изначально, создание криптовалюты было придумано для того, чтобы не быть подконтрольным государству, чтобы можно было ими рассчитываться быстро, прозрачно и с минимальными комиссионными. В общем-то, все так и вышло, как задумывалось. Вот только появились некоторые поправки. Так в чем же их преимущества?

Во-первых, криптовалюты (виртуальные деньги) не требует никакого хранилища. Во-вторых, для того чтобы иметь криптовалюту, не надо нигде регистрироваться, не нужно для этого и паспортных данных. В-четвертых, обладание криптовалютами абсолютно анонимное, и все транзакции проходят тоже анонимно. В то же время все транзакции учитываются, и все могут получать информацию о состоянии криптовалюты, каково на данный момент их количество, сколько отправлено и сколько получено. Вот только узнать конкретных имен – кто, куда и кому отправлял или получал, не удастся. Сделано это для обеспечения невозможности повторных операций: списаний, начислений.

В-пятых, биткойн не имеет владельца: имя того, кто из создал до сих пор не известно.

В-шестых, криптовалюта не имеет никаких пересечений с государственными органами и банками.

В-седьмых, каждый обладатель криптовалюты – владелец своего кошелька, и кошелек этот невозможно блокировать.

Далее: инфляция не страшна криптовалютам. Ее невозможно подделать. Перевести биткойны можно очень быстро – быстрее всех известных платежных систем. Комиссия у криптовалюты самая что ни на есть маленькая, а то и вовсе ее нет. При любых транзакциях личные данные владельца никогда не будут известны.