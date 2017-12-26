Правила перевозок железнодорожным транспортом

mavit
Автор: mavit Декабрь 26, 2017 03:48

Правила перевозок железнодорожным транспортом

Правила перевозки грузов железнодорожным транспортом очень важны для ознакомления, чтобы адресат смог быстро и безопасно отправить груз. После их изучения, можно получить информацию о ценах на перевозках ЖД транспортом по России и заказать выгодный вид грузоперевозки.

Посмотреть можно тут.

Итак, основные правила перевозок заключаются в следующем:

— если перевозка производится в контейнерах, то погрузка осуществляется грузоотправителем. В данном случае, следование технологии по подготовке груза к отправке относится к грузоотправителю. Он обеспечивает целостность контейнера.

Особыми правилами наделены различные виды грузов. К примеру, по настоящим правилам скоропортящийся груз (не обязательно продует питания) должен быть доставлен только в специальном подготовленном вагоне. При доставке, перевозке этого товара нужно использовать сертификат качества.

Существует различная категория скорости, которая должна быть выбрана с использованием норм, сформированных и подписанных органом ФИ (фед. исп власти) в области железнодорожной перевозки.

Грузоотправители имеют право предъявления к перевозкам грузов с объявленной ценностью в некоторых ситуациях. Есть специальный список грузов, которые должны сопровождаться охраной. Её перевозку обеспечивает получатель грузов, отправитель или лицо, которое наделено полномочиями.

Ещё есть перечень различных воинских грузов, перевозимых под охраной подразделения воинской части.

Отправитель грузов перед их отправлением должен наносить на все тары в которых они будут доставлены, коды и оповестительные знаки об опасности, установленные правилами железнодорожных перевозок грузов.
Ответственность за убыток, который может возникнуть при ж/д перевозке груза, должен нести перевозчик, владелец инфраструктуры, а также грузовой отправитель, грузовой получатель, если убытки возникли по их вине. Возмещение убытков происходит в соответствии с законами России.

Настоящие правила используются при перевозках грузов тогда, когда железнодорожные станции (и обычные станции) назначений расположены в районе России. В международных сообщениях любые перевозки грузов должны происходить в соответствии с договором заключённым между народами.

 

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mavit
Автор: mavit Декабрь 26, 2017 03:48
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