Правила продления срока действия регистрации товарного знака

По нормам законодательства РФ, право на пользование товарными знаками действуют в течении 10 лет с момента регистрации в агентствах, занимающихся патентами. Затем, по окончании этого срока законодательство больше не охраняет этот знак.

Можно продлить срок действия прав на товарные знаки еще на 10 шлет. Для этого следует подать соответствующее заявления на продление срока действия товарного знака.

Продлить сроки может сколько угодно раз. Самое главное – чтобы это делалось строго вовремя. Если сроки подачи заявления. были упущены, то Роспатент может добавить еще 6 месяцев. Когда и этот срок пройдет, права на товарных знак будут утеряны.

Сроки, а также общий порядок, условия, административные процедуры для продления срока указаны в регламенте предоставления службой по интеллектуальной собственности. Обращаться за данной услугой могут юридические лица или индивидуальные предприниматели. Вести дела с Роспатентом может либо лицо самостоятельно, либо патентный поверенный. Но он должен быть зарегистрирован в реестре поверенных. Также можно вести дела через других представителей. Также доступна регистрация программы для ЭВМ в Роспатенте тут. Можно воспользоваться программным обеспечением и вести дела более удобно.

Для того, чтобы получить эту услугу, заявитель должен собрать и предоставить следующие документы. Это заявление, которое составлено об одном товарном знаке в печатной форме на русском языке. Заявление должно быть подписано либо самим заявителем, либо его представителями. Также необходим доверенность, если дела ведутся через представителя. Еще необходимо документ, в котором субъекты согласны с обработкой персональных данных. Если заявление подается после окончания сроков, то предоставляется ходатайство.

Заявление и документы предоставляется в Роспатент ил же лично, или при помощи услуг почты. Также можно воспользоваться порталом государственных услуг.

Пошлина, которую нужно оплатить для продления срока, составляет 20 250 рублей. А если нужно продлить срок действия на коллективные товарные знаки, то стоимость составит 27 000 р. Более точно стоимость патента на изобретение можно узнать на сайте http://www.s-tm.ru/.

Далее заявление будет рассмотрено и заявитель в течении 60 дней получит уведомление, в котором Роспатент либо продлит срок, либо откажет в продлении.