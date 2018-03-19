Правила Успешной Торговли на Бирже

Фундаментальные правила успешной торговли на любой бирже одинаковы, будь то валютная, товарная или фондовая. О них говорят все успешные трейдеры. Давайте рассмотрим эти правила торговли на бирже.

Основные Правила Успешной Торговли

Первое, и самое необходимое (особенно на начальном этапе освоения профессии трейдера) – это знания. Знания – это тот фундамент, на котором возводится здание Вашего успеха на рынке. Сейчас информации много и найти ее через интернет не проблема. История валютного рынка Форекс, фундаментальный анализ и технический анализ, торговые системы и торговые терминалы, индикаторы и советники, брокеры и дилинговые центры, тренд и флэт, спред и своп, и многое-многое другое. Проблема в том, чтобы «отделить зерна от плевел». Из всего океана этой информации необходимо оставить то, что помогает в работе, что действенно и действительно приносит прибыль на Форекс. И, следуя правилу «учиться, учиться, и еще раз учиться» накапливать именно такие практичные знания.

Далее, следует второе правило успешной торговли – «торговать, торговать, и еще раз торговать». Потому что теория без практики – ничто. Должно быть постоянное повышение именно прикладной стороны торговли, постоянное оттачивание мастерства. Иначе останетесь теоретиком рынка, который знает все про механизм формирования валютных курсов, отличия трендовых индикаторов от осциляторов, правила торговли в тренде и во флэте, но не более того. Поэтому опыт торговли, который Вы нарабатываете изо дня в день – это те кирпичики, из которого Вы дальше строите здание успешного трейдинга.

Третье правило идет в неразрывной связке со вторым. «Анализировать, анализировать и еще раз анализировать». Сбор статистики и анализ всех проведенных сделок на рынке – необходимый компонент успешной торговли. Это, образно говоря, тот цементный состав, который скрепляет все кирпичики Вашего опыта и не дает зданию развалиться.

Правила торговли на бирже включают еще одно железное правило, которое упоминают результативные трейдеры. Оно заключается в том, что у Вас должна быть своя собственная торговая стратегия (система). Нельзя прибыльно торговать по чужой системе, даже если она приносит кому-то прибыль. Если же, все-таки, Вы берете за основу какую-то систему (как часто и бывает), необходимо адаптировать ее под себя (свой стиль торговли, тайм-фрейм и валютную пару и т.д.). И постоянно, тестировать ее на работоспособность. Так как нет ничего постоянного, кроме самого непостоянства. В том числе и на Форекс.

Следующее незыблемое правило – это «холодный расчет» и контроль эмоций. Грамотная оценка происходящего на рынке необходима по многим причинам. Это и неукоснительное соблюдение торговой системы, и видение всех возможных вариантов развития ситуации, и трезвое восприятие новостей и слухов и т.д. На самом деле, надо добиться такого состояния во время торгов, когда нет разницы, в профите или в минусе позиция, против тебя идет цена или по твоему сценарию. Опытный трейдер знает, что его система, при соблюдении всех установок, в итоге дает профит.

И, в помощь к психологической составляющей успешной торговли, концентрация во время торгов должна быть полная. Если сложно достигнуть это на первых порах, то надо чаще делать перерывы, сбрасывая торговое напряжение, переключаться на другую деятельность. И глаз не будет «замыливаться», и трейдинг будет в радость.

Свое мнение на текущую ситуацию и дальнейшее ее развитие – это еще одно правило, которое надо соблюдать трейдеру. Каждый участник торгов по-разному трактует происходящее на рынке и сигналы, которые он дает для принятия решений. Используйте в работе только то, что Вы постигли на собственном торговом опыте, который подтвержден положительной историей профитных сделок. Но в процессе постижения всех нюансов биржевой торговли, пока опыт еще не наработан, опытный трейдер, который раскроет Вам секреты трейдинга, конечно, необходим. Если руководствоваться то своим, то чужим мнением для своих действий, то стабильной торговли не будет. Лучше тогда, на мой взгляд, или не заниматься трейдингом, или найти управляющего для своих инвестиций.

И последнее, что хочется упомянуть, это то, что надо реально представлять биржевую торговлю. А именно, во-первых, нет «волшебного Грааля», благодаря которому Вы сможете быстро обогатиться на биржевой торговле. Во-вторых, брокеры и дилинговые центры не такие «мягкие и пушистые», как представляют себя. В-третьих, торговля на демо-счете (Forex demo) и на реале не одно и то же, и, переходя с одного на другой, надо быть готовым к неприятным сюрпризам.

Подводя Итоги

Таким образом, мы прояснили основные, фундаментальные правила успешной торговли на бирже, на которых базируется торговля опытных трейдеров. И прежде, чем переходить далее, к техническим моментам долговременной и прибыльной торговли на Форекс, необходимо укоренить в себе все то, о чем было сказано выше.