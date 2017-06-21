Преимущества брокера TeleTrade

TeleTrade, является одной из самых востребованных компаний, предоставляющих для инвесторов и трейдеров доступ к торгам на бирже. Этот брокер, привлекает своих клиентов, тем, что предоставляет для работы, большой выбор финансовых инструментов. Перейдя по ссылке http://www.teletrade.com.ua/ можно более подробно узнать о брокере TeleTrade.

Началом своей деятельности, компания обозначила 1994 год и с тех пор оказывает различные услуги, среди которых, присутствует обучение торговле на фондовой бирже, помощь в выборе стратегии для вложения средств и многое другое. Одним из факторов особой популярности Теле Трейд, является возможность круглосуточной торговле на мировых биржах. Компания имеет более двухсот представительств, в тридцати странах мира. Имеется ряд значимых преимуществ, которые делают компанию, лидером в своём сегменте.

Абсолютно бесплатная программа обучения начинающих трейдеров. Воспользовавшись этой программой, люди, которые раньше не занимались торговлей на бирже, получат необходимые знания.

Огромное количество финансовых инструментов для торговли.

Компания Теле Трейд, проводит множество различных конкурсов, для ликвидации финансовой неграмотности и привлечения новых клиентов.

Бонусы. Компания поощряет своих клиентов с помощью различных бонусов. Так, например, для новичков существует бонус на старт. Для его получения, необходимо открыть счёт в компании

Ещё одним преимуществом, несомненно, является большой опыт работы в биржевой сфере и положительная репутация, среди компаний подобного типа.

Команда яхтсменов Теле Трейд, уже неоднократно принимает участие в крупных парусных регатах. В этом виде спорта, как и в биржевой торговле, требуется мгновенно реагировать на изменение окружающей обстановки. Принимаемые решения, должны быть абсолютно верными. Только такая стратегия приводит к победе и является закономерной, в свете огромного опыта.

Все преимущества компании, можно перечислять довольно долго. Но чтобы ими воспользоваться, достаточно перейти по ссылке, указанной вверху страницы. Пройдя простую регистрацию на сайте, вы станете ближе к своему успеху

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