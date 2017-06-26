Преимущества дизайнерской мебели

mavit
Автор: mavit Июнь 26, 2017 15:37

Преимущества дизайнерской мебели

дизайнерская мебельЕсли вам случалось выбирать мебель, то наверняка вы обратили внимание, что недорогая продукция, чем-то, между собой похожа. И даже болезни у неё одинаковые. Возникает ощущение, что её изготовляли на одной фабрике, по одним чертежам и из одинаковых материалов, которые, для разнообразия, имеют несколько оттенков. Её качество, тоже оставляет желать лучшего. Собранная, на первый взгляд из неплохих материалов, через несколько месяцев эксплуатации, такая мебель начинает демонстрировать свой нрав. Её геометрия нарушается, дверки перекашиваются, а ручки просто отваливаются. Совсем другую картину, мы видим, рассматривая дизайнерскую мебель. Она несравнимо дороже, чем обычная и имеет ряд преимуществ, из-за которых, в общем, её и предпочитают покупать состоятельные люди. Вот список преимуществ, которыми обладает дизайнерская мебель:
Качественные материалы
Самая главная, положительная сторона в мебели, которая разработана и произведена с участием известных дизайнеров — это качественный материал. Абсолютно все элементы предметов, выполнены или из натуральных тканей и дерева, или из очень качественного и дорогого заменителя.
Высокое качество изготовления
На предприятии, где изготовляют дорогие предметы мебели, существует очень строгая система контроля, которая следит за соблюдением всех предписанных для производства мебели стандартов. Если в готовом изделии, обнаруживается даже самый небольшой изъян, он подвергается устранению. Благодаря таким строгим мерам, статусные вещи, на несколько порядков дороже и качественнее недорогих.
Эксклюзив
Приобретя дизайнерскую мебель, вы можете быть уверенным, что подобное изделие, существует в одном, или от силы в нескольких вариантах. Труды, затраченные на проектировку такого экземпляра, стоят довольно дорого. И если в массовом производстве, эта сумма раскидывается на всю партию, то стоимость эксклюзивной вещи должна перекрывать услуги дизайнера.
Существует и множество других преимуществ дизайнерской мебели. Их можно перечислять целый день, но самые основные мы с вами рассмотрели. В мебельных компаниях, специалисты, могут дать более подробную консультацию.

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mavit
Автор: mavit Июнь 26, 2017 15:37
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