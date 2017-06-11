Преимущества химчистки салона автомобиля

mavit
Автор: mavit Июнь 11, 2017 14:54

Преимущества химчистки салона автомобиля

Автомобиль – это техника, которая прочно вошла в жизнь многих людей. Поэтому и за ней тоже нужно правильно ухаживать. Кроме замены деталей необходимо проводить химчистку салона. Сравнение салона автомобиля до химчистки и после — смотреть на сайте.
Уход за интерьером
Машина внутри постоянно подвергается физическому насилию. В салон постоянно проникает пыль и грязь. В теплое время применяют влажную химчистку. Для этого применяют средства, которые подходят под тип покрытия. Все составы безвредные для человека и животных.
Еще один вариант – химчистка с помощью пара. Он не вызывает аллергию и проникает глубоко внутрь поверхностей, дезинфицируя их. Это позволяет избавиться от остатков табачных смол, масляных пятен и органических отложений.
Для проведения чистки используют комплекс мероприятий, направленных на быструю эффективную очистку салона от любых загрязнений. Специалисты используют пятновыводители, очистители, полироли для пластика. Каждый из веществ мягко воздействует на поверхность, продлевая срок службы.
Проведение чистки салона позволяет не только сохранить эстетическую привлекательность элементов, но и поможет предотвратить износ внутренних элементов, появление микротрещин, деформации конструкций и обесцвечивания.
Преимущества проведения процедуры
Важно отметить такие нюансы:
Вещества глубоко проникают в обрабатываемую поверхность, очищая материал от старых въевшихся пятен.
Эффективно устраняются запахи. В составе имеются вещества, которые максимально защищают салон от появления их снова.
При использовании мягких химических составов можно сохранить цветовую палитру элементов салона. Некоторые составляющие восстанавливают фактуру, положительно влияют на эстетические параметры.
Проведение химчистки позволяет приподнять ворсинки, сделать их мягкими, восстановить крепость волокон.
Сделать это качественно можно, если проводить химчистку два раза в год. Это позволит поддерживать чистоту в салоне и предотвращать появление новых запахов. Сделать правильно это могут только специалисты в специально созданных условиях.

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mavit
Автор: mavit Июнь 11, 2017 14:54
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