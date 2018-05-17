Преимущества использования стандарта СТО Газпром 9001
В 2006 году на свет появился ряд нормативных документов, разработанных на базе ОАО «Газпром», которые предназначены для создания функциональных условий труда для предприятий, связанных с производственными отраслями.
Они выступают в качестве регулирующего свода привил касательно контроля качества производимого материла, согласно отраслевым стандартам.
Согласно полученному документу, проходить добровольную сертификацию имеют право любые предприятия, чей ориентир производства непосредственно завязан на взаимоотношении с газодобывающим гигантом. Узнать о сертификации подробнее, можно на lynx-ap.
Необходимо также упомянуть о том, что в регламент системы менеджмента качества (СМК), были введены доработки и поправки, отмеченные 2013 годом. Переходя к разговору об основных преимуществах внедрения СМК в работу вашего предприятия, невозможно не упомянуть своевременную корректировку процессов производства с понятными правилами координирования деятельности предприятия. Говоря о конкретных фактах пользы от прохождения добровольной сертификации по стандарту СТО Газпром 9001 необходимо отметить:
Ощутимый прирост производительности вашей организации;
Укрепление конкурентоспособности поставляемой продукции на внутренний или внешний рынок, тем самым минуя менее успешных конкурентов;
Успешное прохождение сертификации укрепит вашу репутацию в кругу партнёров по бизнесу;
Компания постепенно поддастся росту капитализации, что в конечном итоге приведёт к увеличению себестоимости компанию и интересу вкладов в неё денежного ресурса со стороны инвесторов.
В общих чертах, оформление сертификата станет правильным решения для получения максимальной выгоды от новых соглашений путём повышения своего статуса на фоне конкурентов. Не лишним будет упомянуть о повышенном шансе получить тендер участвуя в различных мероприятиях от Газпрома. Если же вы помышляли о заключение партнёрских заключений или вступления в саморегулируемые организацию, то без этого документа сделать нечто подобное и вовсе не удастся. Именно поэтому, данный сертификат необходим всем компаний, планирующим дальнейшее развитие и рост.
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