Преимущества компании «Истрапродукт»

mavit
Автор: mavit Июль 23, 2017 03:54

Преимущества компании «Истрапродукт»

Если хотите приобрести действительно качественный и здоровый мясной продукт, тогда вам следует обратить внимание на ассортимент компании «Истрапродукт». Специализированная компания предлагает купить оптом мясо кур.
Качественный продукт по доступной цене
Компания профессионально занимается производством мясо кур с 2003 года. За все это время своей деятельности компания сумела доказать свои лидирующие позиции на соответствующем рынке. На данный момент «Истрапродукт» является ведущим производителем качественной мясной продукции и своими показателями опережает таких именитых производителей, а:
Мираторг;
Белая птица;
Группа компаний «Продо»;
АПК «Михайловский».
Полуфабрикаты компании «Истрапродукт» отличаются высоким уровнем качества и соответствуют всем необходимым требованиям ГОСТ. Вся производимая продукция соответствует также международным сертификатам HASSP, ISO 2200, благодаря чему сразу нашла большой спрос и востребованность на рынке. Таким образом, «Истрапродукт» предлагает высококачественный продукт по самым привлекательным и приемлемым ценам.
Надежность и стабильность
Все этапы работы компании находятся под строгим контролем. Заводы компании оснащены передовыми оборудованиями, благодаря чему производство мясной продукции осуществляется на высоком уровне качества. Компания особое внимание уделяет санитара-гигиеническим условиям производства. Здесь работают квалифицированные специалисты, которые к каждому этапу производства предъявляют индивидуальный подход. Начиная с 2003 года, компания стабильно поставляет высококлассную продукцию по всей территории страны и на данный момент является одним из самых востребованных и любимых фирм. Данный бренд уже известен многим, а вкус производимой продукции просто изумительный. Одним из основных преимуществ компании является применение высокоэкономичных упаковочных оборудований. Постоянные покупатели всегда поучают возможность воспользоваться приятными скидками и акциями фирмы. Благодаря таким преимуществам, большое количество покупателей выбирают куриное мясо именно от компании «Истрапродукт».

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mavit
Автор: mavit Июль 23, 2017 03:54
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

    Толик

    Спасибо!

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  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

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