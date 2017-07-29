Преимущества телефонов Vertu

Многие слышали об известной фирме, выпускающей высококачественные телефоны. «Vertu» – это британская компания, элитные изделия которой созданы из достаточно качественных и практичных материалов – vertu signature s design. Главными преимуществами данных телефонов являются следующие:

1) Дисплей отличается прочностью. Это так называемый сапфировый кристалл (в основе – поликристаллы сапфира). Корпус основной сделан из металла повышенной прочности – титана. Может быть и золотым.

2) Конструкция телефона включает в себя обязательно кнопку дополнительную, которая позволяет связаться с сервисным центром в любое время суток.

3) Повышенная защита персональных данных владельца данного мобильного устройства.

4) Бесплатное предоставление услуг в сервисных центрах ввиду большого гарантийного срока данного изделия. В нем можно заменить корпус, выполнить ремонт дисплея или заменить его, а также произвести замену микрофона/динамика. Вы можете получить консультации по интересующему вас вопросу, а квалифицированные специалисты настроят ваш телефон надлежащим образом.

Помимо элитного класса мобильных устройств данная компания выпускает и модели универсальные двухкарточные. Корпус в подобных изделиях создан из коррозионно-стойкой стали (нержавейки), который может быть отделан кожаными элементами – купить vertu signature s design yellow gold.

Настройки включают огромное количество разнообразных опций – таких, как органайзер, калькулятор, функция, позволяющая читать книги в электронном виде, решение разных задач и другие функции.

Огромный выбор языковых программ, включающие в себя не только распространенные европейские языки, но и другие – к примеру, индонезийский и персидский.

Телефон в режиме ожидания, если его правильно заряжать, работает в пределах трехсот часов.

Все модели данного телефона достаточно уникальны, сигналы оповещения у каждой из них разнообразны.

Программное обеспечение для телефонов «Vertu» разработано специально под них.

К тому же, они позволяют подобрать к своему корпусу дополнительные оригинальные аксессуары – к примеру, высокофункциональные наушники и достаточно красивые и практичные чехлы, что также позволяет дополнить имидж своего владельца.

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