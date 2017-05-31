Преимущества тонировки стекол автомобиля

mavit
Автор: mavit Май 31, 2017 06:36

Преимущества тонировки стекол автомобиля

Тонировка стекол автомобиля является несложным, недолгим и доступным способом преобразования его внешнего вида. Сегодня производители предоставили нам большой выбор цветов и прочности тонировочной пленки. Перейдя по ссылке http://skolovnet.pro/tinting/ можно более подробно ознакомиться с тонировкой стекол автомобиля.
Преимущества тонирования автомобильного стекла:
Основной фактор выгорания обшивки, кожаных и деревянных деталей салона – влияние на них ультрафиолета. Пленка действует как тепловой щит и препятствует проникновению солнечных лучей на 90%. После тонирования стекла окон автомобиля солнцезащитной пленкой Вы будете чувствовать себя комфортно. Также тонирование предохраняет панель приборов от процессов выгорания и перегрева.
Тонировочная пленка обеспечивает безопасность людей. При столкновении автомобиля с возникшим на пути препятствием боковое и заднее стекло может рассыпаться на мелкие осколки и травмировать находящихся внутри него людей. Тонировочная пленка не дает возможности стеклу рассыпаться внутрь салона авто. Также защищенные пленкой стекла снижают напряжение глаз при воздействии яркого света, что обеспечивает более комфортную езду.
Солнцезащитная пленка снижает энергозатраты Вашего автомобиля. Высококачественные тонировочные пленки обладают высокими теплоизоляционными свойствами, что позволяет расходовать меньше энергии на обогрев авто. Также снижаются затраты на кондиционирование воздуха.
Тонировка автомобильных стекол обладает еще одним свойством — обеспечивает защиту Вашего авто от посторонних взглядов. Она создает Вам отличный обзор изнутри автомобиля, но Вас не будут видеть снаружи. Таким образом достигается эффект односторонней видимости. Это уменьшает число автомобильных краж.
Автомобиль с тонированными стеклами выглядит довольно презентабельно и солидно, что позволяет подчеркнуть статус его владельца. Доверьте свой автомобиль профессионалам, и они сделают его красивее и стильнее. Тонировка в гамме темных оттенков наиболее подойдет внедорожнику, приглушенные теплые тона к лицу легковым машинам со сглаженными плавными линиями, яркая расцветка украсит окна спортивного автомобиля.

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mavit
Автор: mavit Май 31, 2017 06:36
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