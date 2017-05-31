Пресс-форма для литья пластмассы

Литьем пластмассы занимается весь мир, и многие производители уделяют большое внимание пресс-формам. Рынок переполнен изделиями из пластмассы. Её с конца прошлого века стали использовать повсеместно и во всех отраслях. Изготовление деталей было трудным и дорогостоящим делом. Но без пластмассы, как оказалось, было не обойтись нигде, ни в медицине ни в космонавтике. За рубежом стали появляться тысячи фирм по производству изделий из пластмассы. Эта отрасль стала бурно развиваться, и к середине девяностых достигла высокого уровня в качестве и производительности.К сожалению, отечественные производители долгое время уступали импортным коллегам. Но на сегодняшний день и в нашей стране появились солидные и авторитетные предприятия, создающие по-настоящему качественную продукцию, используя профессиональное, передовое оборудование и качественное сырье. Теперь появились специалисты в данной отрасли, и на сегодня процесс создания изделий под температурой и давлением происходит под руководством лучших специалистов, для которых организовывают повышающие профессиональные знания семинары.

Главная деталь в производстве пластмассовых изделий

Для изготовления качественного продукта используются только высокоточные, детализированные матрицы пресс-форм. Штамповка или изготовление изделий из пластика происходит при нагреве сырья под давлением, после чего продукт остывает и только потом его можно извлекать из формы для литья. Сама пресс форма представляет собой металлическую полую фигуру. В отрасли литья пластмассы под давлением существует множество нюансов и оборудования, без которого нельзя обойтись. Например (дробилки, сушилки, загрузчики, дозаторы, термостаты и многие другие). Но самой важной деталью остается пресс-форма. При разработке самой важной детали для производства изделий из пластика под воздействием тепла и давления – пресс-формы для литья пластмассы, используются передовые материалы. Последнее время для создания форм стали применять нержавеющую сталь стран Евросоюза. Данный метал, обладает хорошей твердостью. По роквеллу твердость составляет 52 HRC (не ниже). Разработкой деталей занимаются ведущие инженеры отрасли. Ведется разработка чертежей и макетов. Пресс-формы проходят долгое компьютерное и практическое тестирование. Инженеры работают на лицензионном, передовом, специализированном программном обеспечении. Все это, дает возможность за короткое время получить качественный высокоточный продукт.

Возможности литейного производства

Существует масса возможностей и технологий создавать высококачественную продукцию в сфере литья пластмассы под давлением. Качественное сырье, профессиональные рабочие, сложные и высокоточные термопластавтоматы с возможностью быстрой сушки деталей, вполовину ускоряющие производство передовых фирм. Пресс- формы, при создании которых используются «космические» технологии. С помощью данной методики производства появилась возможность производить любые товары и изделия, любой сложности, будь то пластиковая мебель для летних площадок и кафе, ящиков для белья и столовых приборов, до сложнейших микроскопических деталей для электронных приборов, коллекционных моделей, и даже средств и предметов, использующихся в медицине.

Совсем необязательно создавать целое производств по изготовлению пластмассовых изделий под действием давления и температуры. Есть возможность заказать и разработать изделия с использованием готовой технической и производственной базой передовых предприятий. Разработать любую пресс-форму для изготовления изделий любой сложности и размера.