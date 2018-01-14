Применение панелей МДФ

Занимаюсь стройкой и ремонтом своего дома. Для создания и декорирования настенных перегородок мне необходимо было приобрести панели. Важно было заказать качественный материал по приемлемой цене и с возможностью доставки. Выбор был сделан именно в пользу акриловых стеновых панелей МДФ и плит OSB.

Материал был выбран в силу оптимального соотношения цены и качества. Поиском подходящей организации по производству и продаже строительного и отделочного материала стал заниматься в Интернете, можно приобрести дсп в Харькове по выгодной цене.

С компанией «ЭкоЛес» ранее знаком не был, поэтому изначально было много вопросов относительно работы этой организации.

На сайте представлен существенный ассортимент, можно подобрать материал в зависимости от цвета, предназначения и необходимого размера. Заинтересовала такая новинка, как акриловые панели из МДФ, которые можно использовать для кухонных и ванных поверхностей, думаю в будущем воспользоваться этим материалом при дальнейшем ремонте. Порадовало наличие дополнительных услуг как: порезка плиты под нужный мне размер и кромкование.

Итак, на сайте подробно изучив ассортимент, выбрал необходимый мне продукт, перейдя по ссылке http://ekoles.com.ua/products/board-materials/mdf.html можно подобрать МДФ панели.

Заявку оставил на сайте, в специальной форме с указанием своих личных данных и необходимого материала. В этот же день со мной связался менеджер, для уточнения и согласования имеющегося товара на складе. Заказ был доставлен на следующий день на транспорте компании, за ранее оговоренную сумму, так как объём товара был не большой, в пределах 1,5 тонн. Товар понравился, плиты аккуратно упакованы плёнкой, все панели имеют однородную плотную текстуру, ровную поверхность без сколов и царапин.

Работой интернет — магазина остался доволен и выделил следующие преимущества:

быстрый ответ менеджера;

наличие товара на складе;

возможность доставки;

быстрый сбор и доставка заказа в оговоренные сроки;

возможность различной формы оплаты.

Рекомендую пользоваться услугами компании «ЭкоЛес», здесь можно всегда найти большой ассортимент, получить помощь грамотного персонала.