Принцип действия огнезащитных красок

Огнезащитные краски в последнее время приобретают все большую популярность у потребителей. Они постепенно вытесняют с рынка обычные антипирены. С чем связана такая тенденция? У огнезащитных красок есть неоспоримые преимущества перед другими веществами, которые используются в целях пожарной безопасности.

Преимущества огнезащитных красок

На конкурентоспособность влияет то, что кроме устойчивости к огню, краска обладает и своими прямыми декоративными свойствами. А вот покрасить огнезащитное покрытие по технологии можно не всегда; Покрытие, которое было обработано такой краской, можно легко подвергать ремонту, а поврежденный огнезащитный слой восстанавливается за короткое время; В отличии от облицовочной плитки или штукатурки, огнезащитная краска не дает серьезной нагрузки на стену.

Принцип работы огнезащитной краски

Как правило, все огнеупорные краски можно разделить на две категории: вспучивающиеся и не вспучивающиеся. А потому принцип действия понятен уже из их названия. Если краска не вспучивается, то она за счет малой проводимости тепла и веществ, замедляющих горение, препятствует быстрому прогреву поверхности. А вот вспучивающаяся краска при нагреве увеличивается в объеме в десятки раз. Степень такого вспучивания зависит от типа используемого состава. Прогрев огнезащитного слоя приводит к началу химической реакции, в ходе которой происходит значительное поглощение тепла и выброс веществ, угнетающих горение. При этом образуется предохраняющая от дальнейшего прогрева конструкции закоксовавшаяся пена.

Считается, что именно вспучивающиеся краски лучше всего предохраняют конструкции от длительного воздействия пламени.

Где применяются огнезащитные краски

Согласно нормам пожарной безопасности для определенного покрытия может использоваться только одна огнезащитная краска.

Так, для конструкций из железобетона и бетона нужна очень надежная защита. При высокой температуре эти материалы начинают разрушаться.

В максимально серьезной защите нуждается и кровля. Обычно для перекрытий используется битум, а это очень горючий материал.

Качественная огнезащитная краска используется и для металлических каркасов построек. При сильном нагревании металл не только деформируется, но и теряет свою конструктивную прочность. Часто во время пожаров из-за этого происходит обрушение несущих частей зданий.

При пожаре, как правило, основным путем распространения огня становятся воздуховоды. Естественно, что и для них нужна хорошая защита.

Дерево – это один из самых опасных строительных материалов по возможности возгорания. А потому в настоящее время любые деревянные конструкции положено обрабатывать антипиренами или специальными огнезащитными красками.