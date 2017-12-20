Профессиональные услуги грузовых перевозок в любой город РФ на Юду — точно в срок

Сегодня для того чтобы быстро, недорого и абсолютно бесхлопотно переехать на новое место жительства или перевезти офис, склад, банк и пр., достаточно иметь под рукой смартфон или компьютер, подключенный к интернет-сети.

Заходите на крауд-соурс платформу YouDo и выбирайте мувинговую компанию или частных исполнителей, которые быстро организуют переезд любой сложности. От вас лишь требуется опубликовать задание, где указать:

откуда и куда необходимо перевезти вещи;

день и время, когда нужно произвести все мероприятия;

потребуются ли дополнительные услуги (например, грузчиков);

на какой бюджет вы рассчитываете.

Уже через несколько минут вы начнете получать предложения услуг от желающих выполнить заказ. Выбирайте исполнителей из их числа, ориентируясь на расценки, отзывы клиентов, рейтинги. Информация, которую предоставляют компании и частники во время регистрации на сайте youdo.com, проходит тщательную верификацию. Поэтому в их профессионализме и порядочности вы можете быть абсолютно уверены.

Какие работы выполняют специалисты Юду?

На крауд-соурс платформе YouDo размещены профили исполнителей, которые организуют переезды любой сложности под ключ. По вашему желанию подрядчики, выбранные на сайте:

полностью разберут мебель, отключат электрооборудование, демонтируют сантехнику;

упакуют все вещи и инвентарь в специальную пленку и тару (упаковочный материал может быть также предоставлен исполнителем Юду);

погрузят все вещи в автомобиль, надежно все закрепив;

отвезут груз в пункт назначения;

поднимут мебель и вещи на нужный этаж, все разберут и расставят по местам, подключат оборудование, установят сантехнику.

Если потребуется, подрядчик, которого вы найдете на сайте youdo.com, организует временное хранение мебели и всех вещей на собственном или арендованном складе. Вышеперечисленные пункты могут быть выполнены выборочно или дополнены. Стоимость работ также оговаривается заранее и сумма не меняется до завершения сотрудничества.

Возможно, в вашем автопарке есть в необходимом количестве машины нужной грузоподъемности или все вещи уже упакованы. В таком случае, вы можете заказать у исполнителей Юду только транспортные или такелажные услуги. Перейдя по ссылке http://perevozki.youdo.com/city/moscow/ можно ознакомиться с тарифами на автоперевозки любой сложности, а также с почасовыми расценками на услуги грузчиков.