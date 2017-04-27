Процедура оформления ООО

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) – самая распространенная форма юридического лица. Она же и самая простая. И простота эта заключается в том, что оформление уставного капитала в виде акций, как если бы это было акционерное общество (АО), не нужно: каждый участник несёт свою ответственность по своим обязательствам и долям уставного капитала. В связи с этим ООО не редко используют для бизнеса.Для того чтобы зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью, есть несколько вариантов. Рассматриваемый вариант регистрации — государственный. Законом такая регистрация определена тремя рабочими днями.

Для этого можно обратиться в юридическую фирму. Это ускорит процесс, так как самостоятельно разобраться будет сложно. Юридическая фирма всю работу по регистрации берет на себя. Но вот оплата таких услуг, может быть, очень высокой. Также можно получить документы с некачественным исполнением.

Обратиться можно и к независимым изготовителям документов – к фрилансерам. Они выполняют работу качественно, укладываются в сроки и запрашивают цену за свои услуги вполне приемлемую. Есть ещё вариант – обратиться к нотариусу. Но, возможно, в помощи по регистрации, нотариус откажет, так как подобными делами они занимаются редко. Впрочем, помощник нотариуса, за дополнительную плату, может помочь заполнить «шаблоны» документов.

Последний вариант – изучить процедуру оформления общества с ограниченной ответственностью самостоятельно. И при этом зарегистрировать ООО совершенно бесплатно. Для этого нужно подготовить документы:

— Протокол (решение) об учреждении ООО;

— Договор об учреждении ООО;

— Заявление о государственной регистрации юр. лица при создании по форме Р11001;

— Устав ООО;

— Квитанцию госпошлины за регистрацию юридического лица.

Кроме этого надо получить инструкции по выбору вариантов налогообложения, а также документы для налоговой инспекции.

После того, как регистрация ООО будет осуществлена, можно оформить логотип ООО и заказать печать. Перейдя на сайт http://pechat-kazan.ru/ можно заказать печати и штампы для ООО от компании Полиграфычъ в г. Казане. Недавно в стране принят закон, что ООО могут функционировать и без печати, собственная печать является имиджем ООО, и делать ее следует обязательно.