Работа в сельском хозяйстве в Польше и все, что нужно об этом знать
Каждый год на работу в Польше требуются миллионы украинцев. Наши сограждане регулярно переезжают на временную или постоянную работу в эту страну и зарабатывают там миллиарды евро.
Украинцы требуются в Польше на постоянной основе. Работу тут находят работники с квалификацией, знающий польский и другие языки, так и представители рабочих профессий. При этом, зарплаты в стране сильно превышают украинские и постоянно растут.
Традиционно, украинцы требуются на работу в сельском хозяйстве. Трудоустраиваются в этой сфере, как и профессиональные аграрии, так и простые рабочие. Кроме того, шансы найти работу в польском селе рабочие с квалификацией – трактористы, ассенизаторы, механики и т.д.
Раздумываете о работе в сельском хозяйстве в соседней стране? – Эта статья для вас!
Виды работ: их особенности
Работа в сельском хозяйстве – крайне востребована. Ежегодно в Польше появляются сотни тысяч новых вакансий. Чаще украинцы трудоустроены в таких отраслях:
- работа в саду;
- работа в поле;
- работа на ферме;
- работа на огороде.
Виды трудоустойства в сельском хозяйстве также разнятся:
- сезонные работы;
- работа по контракту.
Сезонные работы, как правило, длятся по ограниченный срок. Нанимают сотрудников на короткий срок на определенные работы — сбор того или иного типа с/х культуры в период созревания.
Этот вариант идеален для тех, кто в кротчайшие сроки хочет заработать большие, по украинским меркам, деньги.
Также в польском аграрном секторе предлагают постоянную работу по контракту. Так, трудоустроиться можно на ферму, ведь животным требуется круглосуточный уход. Как правило, платят на такой работе хорошо, и кроме того, работу по контракту открывает перед сотрудником множество перспектив.
Сколько можно заработать?
Зарплата в сельском хозяйстве в Польше зависит от множества факторов:
- часов работы;
- опыта;
- квалификации;
- работодателя.
Нижняя планка заработной платы в аграрном секторе Польше начинается от 8 злотых. Однако, на полькой ферме и в поле зарабатывают и 12 – 16 злотых в час. Согласно статистики, за месяц украинец в Польше зарабатывает не менее 1,5 тысяч долларов.
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Преимущества и недостатки работы в с/х секторе
Преимуществ работы в Польше множество:
- возможность работать с супругом/супругой;
- легальное трудоустройство;
- стабильная зарплата;- страховка;
- возможность работать и зарабатывать без знания языка;
- социальная защита.
- карьерный рост;
Кроме того, отдельные работодатели также предоставляют сотрудникам бесплатное жилье и питание, что позволит сэкономить.
Отметим и недостатки работы в польском аграрном секторе:
- большие физические нагрузки;
- ненормированный рабочий день.
Особенности работы на ферме
Итак, если хотите попасть на работу на польскую ферму, то стоит начать искать вакансии еще в феврале. В это время работодатели ищут работников на грядущий сезон.
Так, сначала начинается посев, а летом и сбор урожая. Это означает, что работа будет у вас минимум на полгода. Ну, а что же придется делать на такой работе?:
- пропалывать грядки;
- косить траву;
- собирать фрукты, овощи, ягоды;
- ухаживать за животными;
- чистить овощи, фрукты и т.д.
Отдельно стоит отметить, что работу на ферме можно найти просто и легко. Кроме того, процесс официального трудоустройства на работу на ферме – простой: не потребуется тратить на бумажную волокиту много денег и времени.
Отработав один сезон в Польше, на следующий год будете претендовать на должность получше, и соответственно, на зарплату повыше
Что нужно для работы в с/х секторе?
Для трудоустройства в аграрном секторе мало что нужно. Так, понадобится оформить рабочую визу, что как правило, берет на себя работодатель.
Знание языка тоже не нужно. Так как работа не требует знания, а коммуникация с коллегами и начальством будет простой.
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