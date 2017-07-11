Работа в сельском хозяйстве в Польше и все, что нужно об этом знать

Каждый год на работу в Польше требуются миллионы украинцев. Наши сограждане регулярно переезжают на временную или постоянную работу в эту страну и зарабатывают там миллиарды евро.

Украинцы требуются в Польше на постоянной основе. Работу тут находят работники с квалификацией, знающий польский и другие языки, так и представители рабочих профессий. При этом, зарплаты в стране сильно превышают украинские и постоянно растут.

Традиционно, украинцы требуются на работу в сельском хозяйстве. Трудоустраиваются в этой сфере, как и профессиональные аграрии, так и простые рабочие. Кроме того, шансы найти работу в польском селе рабочие с квалификацией – трактористы, ассенизаторы, механики и т.д.

Раздумываете о работе в сельском хозяйстве в соседней стране? – Эта статья для вас!

Виды работ: их особенности

Работа в сельском хозяйстве – крайне востребована. Ежегодно в Польше появляются сотни тысяч новых вакансий. Чаще украинцы трудоустроены в таких отраслях:

работа в саду;

работа в поле;

работа на ферме;

работа на огороде.

Виды трудоустойства в сельском хозяйстве также разнятся:

сезонные работы;

работа по контракту.

Сезонные работы, как правило, длятся по ограниченный срок. Нанимают сотрудников на короткий срок на определенные работы — сбор того или иного типа с/х культуры в период созревания.

Этот вариант идеален для тех, кто в кротчайшие сроки хочет заработать большие, по украинским меркам, деньги.

Также в польском аграрном секторе предлагают постоянную работу по контракту. Так, трудоустроиться можно на ферму, ведь животным требуется круглосуточный уход. Как правило, платят на такой работе хорошо, и кроме того, работу по контракту открывает перед сотрудником множество перспектив.

Сколько можно заработать?

Зарплата в сельском хозяйстве в Польше зависит от множества факторов:

часов работы;

опыта;

квалификации;

работодателя.

Нижняя планка заработной платы в аграрном секторе Польше начинается от 8 злотых. Однако, на полькой ферме и в поле зарабатывают и 12 – 16 злотых в час. Согласно статистики, за месяц украинец в Польше зарабатывает не менее 1,5 тысяч долларов.

Найти работу в сельском хозяйстве в Польше можно на соответствующей странице портала https://www.eurabota.ua/. Вас ожидают тысячи вакансий от лучших работодателей отрасли.

Преимущества и недостатки работы в с/х секторе

Преимуществ работы в Польше множество:

возможность работать с супругом/супругой;

легальное трудоустройство;

стабильная зарплата;- страховка;

возможность работать и зарабатывать без знания языка;

социальная защита.

карьерный рост;

Кроме того, отдельные работодатели также предоставляют сотрудникам бесплатное жилье и питание, что позволит сэкономить.

Отметим и недостатки работы в польском аграрном секторе:

большие физические нагрузки;

ненормированный рабочий день.

Особенности работы на ферме

Итак, если хотите попасть на работу на польскую ферму, то стоит начать искать вакансии еще в феврале. В это время работодатели ищут работников на грядущий сезон.

Так, сначала начинается посев, а летом и сбор урожая. Это означает, что работа будет у вас минимум на полгода. Ну, а что же придется делать на такой работе?:

пропалывать грядки;

косить траву;

собирать фрукты, овощи, ягоды;

ухаживать за животными;

чистить овощи, фрукты и т.д.

Отдельно стоит отметить, что работу на ферме можно найти просто и легко. Кроме того, процесс официального трудоустройства на работу на ферме – простой: не потребуется тратить на бумажную волокиту много денег и времени.

Отработав один сезон в Польше, на следующий год будете претендовать на должность получше, и соответственно, на зарплату повыше

Что нужно для работы в с/х секторе?

Для трудоустройства в аграрном секторе мало что нужно. Так, понадобится оформить рабочую визу, что как правило, берет на себя работодатель.

Знание языка тоже не нужно. Так как работа не требует знания, а коммуникация с коллегами и начальством будет простой.