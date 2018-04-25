Разновидность торговли на рынке Форекс: торговля по каналам

Торговлей по форекс-каналам интересуются как начинающие, так и опытные трейдеры. Это сложная тема, нуждающаяся в более подробном освещении.

Общее описание стратегии

Торговля по каналам – это разновидность онлайн-торговли. Она осуществляется вверх и вниз от границ каналов, одна из которых представлена линией сопротивления, а вторая – линией поддержки. Применение данной стратегии способно принести хорошую прибыль. Кроме того, разобраться в ней могут даже новички. Если вы нацелены на успех, тогда приготовьтесь к тому, что надо будет проявить дисциплинированность, ведь без нее получение положительного результата невозможно.

Как правильно открывать позиции?

При открытии позиций следует руководствоваться тремя правилами. Согласно первому из них, необходимо определить месторасположение уровней поддержки и сопротивления. Если произведенные расчеты будут верными, то впоследствии их можно будет использовать для получения информации о границе канала, на которой происходит рыночное движение. Для упрощения поставленной задачи воспользуйтесь линейными инструментами (каналом стандартного отклонения, равноудалённым каналом и т.д.), а также индикатором, допустим, Envelopes.

Второе правило гласит, что открытие ордеров возможно только после достижения ценой границы канала. Если достигается линия сопротивления, то открывается ордер на продажу. Если же ценой достигнута линия поддержки, то нужно открывать ордер на покупку. Примечательно то, что данным правилом пользуются многие торговые роботы, поэтому оно считается весьма эффективным.

И последнее: если цена доходит до той границы канала, что является противоположной, то это свидетельствует о необходимости закрытия позиции. В данном случае нужно помнить только о том, что иногда разворот цены происходит преждевременно. В подобной ситуации с закрытием позиции лучше не затягивать.

Основные достоинства и недостатки стратегии

У торговли по каналам форекс есть только одно явное преимущество перед opcje binarne. Это сохранение шансов на получение максимальной прибыли путем многократного открытия и закрытия позиций в течение дня. Именно по этой причине представленная стратегия не теряет своей актуальности.

Что касается недостатков, то главный из них – это существенные убытки, которые способен повлечь за собой прорыв границ канала. Учитывая это, трейдеры стараются управлять капиталом, сводя возможные риски к минимуму, и прибегают к стоп-лоссам.

Наглядный пример

Представьте себе, что вы торгуете валютной парой EUR/USD, используя для проведения анализа и принятия решений трехчасовой график. В подобной ситуации требуется устранение субъективности, поэтому стоит воспользоваться процентным каналом, включающим в себя 30 и 70% уровни Фиббоначи. Также не надо забывать о том, что требуется соблюдение правил входа и выхода.

Алгоритм действий таков:

* Цена входит в канал, т.е. пересекает его границу. Видя это, вы должны осуществить вход в позицию, но проследите за тем, что сетка Фиббоначи пересекалась на установленных ранее уровнях;

* Следующее действие – наблюдение за движением цены в сторону противоположной границы канала;

* Когда противоположная граница достигнута, позицию пора закрыть.

Рекомендации и вывод

Благодаря представленной стратегии можно заключать выгодные сделки и неплохо зарабатывать на этом. Между тем, некоторые отрицательно отзываются о торговле по каналам. Почему так? Дело в том, что описываемый способ ведения онлайн-торговли требует выдержки и хорошей Psychologia inwestowania. Если торопиться или сознательно рисковать в погоне за сверхприбылью, тогда крах неизбежен.

Иногда неудачные сделки идут друг за другом. Если это произошло в вашем случае, то это не значит, что описываемая стратегия неэффективна. В подобной ситуации следует руководствоваться составленным ранее планом. Если вы тяжело переживаете финансовые потери, тогда на пару дней прекратите торговлю. Свободное время лучше всего посвятить анализу заключенных сделок, что позволит вам выявить возможные ошибки. Кроме того, не забывайте, что торговля на рынке Форекс всегда сопряжена с рисками, поэтому даже эффективная стратегия иногда может дать сбой.