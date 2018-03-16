Разновидности пиломатериалов
Разновидности пиломатериалов
Сырьём, из которого пиломатериалы производят, являются стволы различных деревьев, предварительно очищенных от сучьев и коры. Чаще всего используется берёза, тополь, липа, сосна, клён, дуб, ель, ясень. Производится много разновидностей пиломатериалов. Перейдя по ссылке https://mosdobrostroy.ru/catalog/pilomaterialy/, можно подобрать пиломатериалы в Москве.
Разнообразие пиломатериалов
Пиломатериалы имеют различные характеристики, которые завист о того из какой породы дерева они сделаны. Также, имеет значение выполнение технологий при производстве, способ распила.
Распиловка может отличаться по направлению. Она может выполняться:
Радиально (направлена к центральной части проводится по радиусу).
Распиловка по касательной.
Способ распиловки при направлении к волокнам под острым углом).
Распиловка поперек древесных волокон.
Пиломатериалы просушивают на открытом воздухе.
Различают пиломатериалы с разным способом их обработки:
Орезные.
Строганные.
Необрезные.
По размерам, форме и некоторым другим характеристикам пиломатериалы подразделяются на такие виды:
Доски, которые могут быть изготовлены как из брусьев, так и из брёвен. Бывают как обрезные, так и необрезные виды досок. Или обрезные с одной стороны. Ели они имеют одинаковый размер, то такие доски называют калиброванными.
Горбыль имеет две поверхности, одна ровна, а другая в виде дуги.
Брус – изделие из бревна, которое со всех сторон обтёсывается. Изделиям придаётся прямоугольная форма сечения.
Бруски – тот же брус, но меньших размров.
Шпалы – особо прочные изделия, они устойчивы к изменениям температур.
Плюсы и минусы
У всех строительных материалов имеются как достоинства, так и недостатки.
Преимущества пиломатериалов:
Прочность.
Небольшой вес.
Легкость в обработке.
Простота монтажа.
Для организма людей нет никакой опасности. Для окружающей среды дерево полностью безопасно. Натуральный материал, никаких аллергических реакций не вызывает, вредных компонентов не вделет.компонентов в атмосферу не выделяет.
Цена сравнительно невысокая.
Приятный древесный запах.
Эстетичный внешний вид.
Формы и размеры отличаются многообразием.
Недостатки:
Могут подвергаться разрушению грибком, плесенью, насекомыми.
Способность гореть и легко воспламеняться.
Неустойчивость в влиянию влаги, способность к гниению.
Чтоб пиломатериал служили дольше и не разрушались, применяют обработку, повышающую их устойчивость к вредным воздействиям.
Читайте также
- Заринское хозяйство «Алтай» формирует высокопродуктивное стадо 0
- Как рассчитать стоимость доставки коммерческого груза из Китая 0
- Какие виды красок для стен и потолков бывают? 0
- В Алтайском крае увеличиваются налоговые поступления от субъектов малого и среднего предпринимательства 0
- Какие виды аккумуляторных батарей используются в современных смартфонах? 0
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий