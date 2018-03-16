Разновидности пиломатериалов

Сырьём, из которого пиломатериалы производят, являются стволы различных деревьев, предварительно очищенных от сучьев и коры. Чаще всего используется берёза, тополь, липа, сосна, клён, дуб, ель, ясень. Производится много разновидностей пиломатериалов. Перейдя по ссылке https://mosdobrostroy.ru/catalog/pilomaterialy/, можно подобрать пиломатериалы в Москве.

Разнообразие пиломатериалов

Пиломатериалы имеют различные характеристики, которые завист о того из какой породы дерева они сделаны. Также, имеет значение выполнение технологий при производстве, способ распила.

Распиловка может отличаться по направлению. Она может выполняться:

Радиально (направлена к центральной части проводится по радиусу).

Распиловка по касательной.

Способ распиловки при направлении к волокнам под острым углом).

Распиловка поперек древесных волокон.

Пиломатериалы просушивают на открытом воздухе.

Различают пиломатериалы с разным способом их обработки:

Орезные.

Строганные.

Необрезные.

По размерам, форме и некоторым другим характеристикам пиломатериалы подразделяются на такие виды:

Доски, которые могут быть изготовлены как из брусьев, так и из брёвен. Бывают как обрезные, так и необрезные виды досок. Или обрезные с одной стороны. Ели они имеют одинаковый размер, то такие доски называют калиброванными.

Горбыль имеет две поверхности, одна ровна, а другая в виде дуги.

Брус – изделие из бревна, которое со всех сторон обтёсывается. Изделиям придаётся прямоугольная форма сечения.

Бруски – тот же брус, но меньших размров.

Шпалы – особо прочные изделия, они устойчивы к изменениям температур.

Плюсы и минусы

У всех строительных материалов имеются как достоинства, так и недостатки.

Преимущества пиломатериалов:

Прочность.

Небольшой вес.

Легкость в обработке.

Простота монтажа.

Для организма людей нет никакой опасности. Для окружающей среды дерево полностью безопасно. Натуральный материал, никаких аллергических реакций не вызывает, вредных компонентов не вделет.компонентов в атмосферу не выделяет.

Цена сравнительно невысокая.

Приятный древесный запах.

Эстетичный внешний вид.

Формы и размеры отличаются многообразием.

Недостатки:

Могут подвергаться разрушению грибком, плесенью, насекомыми.

Способность гореть и легко воспламеняться.

Неустойчивость в влиянию влаги, способность к гниению.

Чтоб пиломатериал служили дольше и не разрушались, применяют обработку, повышающую их устойчивость к вредным воздействиям.