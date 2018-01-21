Разновидности складской техники

mavit
Автор: mavit Январь 21, 2018 06:32

Разновидности складской техники

На складе для погрузки и разгрузки применяется складская техника. Эта техника разнообразна и начинается с элементарных ручных вилочных штабелеров и заканчивается специализированной техникой для проведения всех необходимых складских работ. Можно подобрать складскую технику тут, если перейти по ссылке.

На сайте можно найти богатый выбор техники, поэтому любой покупатель сможет найти тот товар, который ему интересен.

Оснащение склада техникой напрямую зависит от размеров склада, а также от интенсивности проводимых на нём работ. Поэтому на больших складах для оптимизации процесса необходимо наличие большого ассортимента выпускаемой складской техники.
Наиболее простым видом техники и пользующимся популярностью являются гидравлические тележки. Их можно использовать для ручного перемещения груза, расположенного на поддоне. Все манипуляции можно производить как внутри склада, так и при погрузке в транспортное средство для последующей транспортировки.

Весь поступающий на хранение груз укладывают на специальные полки с несколькими ярусами, а помогают в этом штабелеры. Эта техника может быть как ручной, так и электрической. Целесообразность применения напрямую зависит от величины оборотного груза. Если склад небольшой, то используют ручной штабелер, у которого есть гидравлический подъём. У них есть вилы, благодаря которым они могут захватить и перевести груз в нужное место.

Есть несамоходный агрегат, у которого электрический подъёмный механизм. Его использование позволяет значительно повысить производительность выполняемых грузовых работ. Для нормальной работы механизма необходима аккумуляторная батарея, либо возможность подключения к электрической сети.

Безусловным лидером является самоходный штабелер, на котором работает оператор. Функционирование механизма осуществляется с помощью электродвигателей. А для нормальной их работы каждый штабелер снабжён аккумуляторной батареей.

 

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mavit
Автор: mavit Январь 21, 2018 06:32
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