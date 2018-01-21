Разновидности складской техники

На складе для погрузки и разгрузки применяется складская техника. Эта техника разнообразна и начинается с элементарных ручных вилочных штабелеров и заканчивается специализированной техникой для проведения всех необходимых складских работ. Можно подобрать складскую технику тут, если перейти по ссылке.

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Оснащение склада техникой напрямую зависит от размеров склада, а также от интенсивности проводимых на нём работ. Поэтому на больших складах для оптимизации процесса необходимо наличие большого ассортимента выпускаемой складской техники.

Наиболее простым видом техники и пользующимся популярностью являются гидравлические тележки. Их можно использовать для ручного перемещения груза, расположенного на поддоне. Все манипуляции можно производить как внутри склада, так и при погрузке в транспортное средство для последующей транспортировки.

Весь поступающий на хранение груз укладывают на специальные полки с несколькими ярусами, а помогают в этом штабелеры. Эта техника может быть как ручной, так и электрической. Целесообразность применения напрямую зависит от величины оборотного груза. Если склад небольшой, то используют ручной штабелер, у которого есть гидравлический подъём. У них есть вилы, благодаря которым они могут захватить и перевести груз в нужное место.

Есть несамоходный агрегат, у которого электрический подъёмный механизм. Его использование позволяет значительно повысить производительность выполняемых грузовых работ. Для нормальной работы механизма необходима аккумуляторная батарея, либо возможность подключения к электрической сети.

Безусловным лидером является самоходный штабелер, на котором работает оператор. Функционирование механизма осуществляется с помощью электродвигателей. А для нормальной их работы каждый штабелер снабжён аккумуляторной батареей.