Регистрация ООО в 2018 году: пошаговая инструкция

Для людей, решивших заняться предпринимательской деятельностью, для любого бизнеса наиболее универсальным видом собственности является ООО. Перейдя по ссылке http://www.buhuslugi.com.ua/ru/nashi-uslugi/yuridicheskie-uslugi/dlya-yuridicheskikh-lits/registratsiya-predpriyatij.html можно получить информацию о регистрация ООО, предприятий и ЧП в Киеве в компании «Аудит Бухгалтерия Аутсорсинг». Когда человек принимает решение серьёзно заниматься бизнесом, но опыта в этом нет, то ему бывает трудно сориентироваться. Многие не знают, с чего следует начинать, как надо произвести оформление своей деятельности.

Для самостоятельной регистрации предприятия, организации необходимо выполнение следующих действий:

Требуется выбрать место, где будет располагаться фирма, предприятие и дать ей название.

Определить, кто будет учредителем, их количество, размер УК.

Выбрать вид деятельности и определиться, какой будет способ налогообложения.

Далее необходимо подготовить все документы, чтобы они соответствовали требованиям, предусмотренным законодательством.

Когда документы будут подготовлены, их необходимо подать в соответствующий отдел, который проводит регистрацию организаций.

Обязательно при регистрации документы подаются в налоговую инспекцию. В зависимости от количества участников, могут потребоваться разные пакеты документов.

Если учредитель один, пакет состоит из следующих документов:

Устав.

Решение.

По форме налоговой инспекции составляется заявление.

Квитанция, чтобы подтвердить, то пошлина оплачена .

Если два учредителя, то состав документации уже другой:

Заявление.

Устав предприятия.

Квитанция об оплате.

Договор о создании регистрируемого предприятия и протокол.

Паспорта учредителей (копии).

Для открытия ООО Необходимо ознакомиться с правилами, составить алгоритм действий и следовать в соответствии с ним.

При выборе названия, обязательно необходимо указать как полную форму, так и сокращённую (если она есть).

В налоговой инспекции обязательно требуется указание основной деятельности и вбрать соответствующий код.

После того, как будет получено свидетельство, подтверждающее регистрацию, в срок до 4х месяцев необходимо внесение уставного капитала (10 000 руб).

Нужно указать вбранный юридический адрес.

Подготовить по всем правилам устав.

Оплатить за регистрацию пошлину.

Следуя этому алгоритму, без проблем можно провести процесс регистрации.

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