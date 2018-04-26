Ремонт авто в СТО — гарантия спокойствия и безопасности

mavit
Автор: mavit Апрель 26, 2018 01:52

Ремонт авто в СТО — гарантия спокойствия и безопасности

Техническое состояние автомобиля – показатель его надежности, а также ответственности автовладельца. Часто недоразумения на дороге провоцируются не только не знанием правил вождения, но и халатным отношением к средству передвижения. К счастью, таких ситуаций становится все меньше, ведь автолюбители стали больше уделять внимания малейшим неполадкам в техническом состоянии.

Не зависимо от года выпуска, марки, модели и комплектации авто, оно нуждается в техническом осмотре специалистами, которые смогут своевременно диагностировать и предотвратить возможные неисправности. В особенности это касается авто с приличным пробегом на спидометре.

Водителя должен насторожить малейший посторонний шум, возникающий в процессе эксплуатации транспорта. Кроме того, регулировка развал схождения, замена резины, соответствующей сезону – все это влияет на комфорт и безопасность управления автомобилем.

Профессиональные услуги автосервисов, таких как автомастерская Авто-Лидер в Новосибирске, не только экономят время обладателей авто, но и средства, ведь проще предотвратить неисправность, нежели вкладывать финансы в дорогостоящий ремонт и реставрацию. Внимательное и качественное обслуживание автомобиля — гарантия безопасного надежного вождения, а также спокойствия пассажиров.

Автомастерские проводят широкий спектр работ по ремонту:

  • кузовных частей;
  • электрики;
  • рулевого управления;
  • тормозной системы;
  • ходовой части.

Многие другие работы, связанные с диагностикой и техническим осмотром, шиномонтажном и установкой дополнительного оборудования: охранной системы, аудиотехники и мультимедийных аксессуаров. Богатый опыт по обслуживанию автомобилей различных классов и брендов, делает работу автомехаников и слесарей оперативной, качественной. Обращение к специалистам в автомастерских всегда преимущественно в сравнении с самостоятельным диагностированием неисправности.

Выгоды очевидны:

  • комплексный подход;
  • техническая база;
  • экономичность технического осмотра;
  • гарантийные обязательства.

Руководствуясь данными преимуществами, вы с комфортом управляете исправным авто, оберегая себя и иных автолюбителей от непредвиденных сюрпризов.

СТО Авто-Лидер — профессиональный автосервис в Новосибирске. Проводит ремонт стартеров, генераторов, автоэлектрики, промывку инжекторов и печек, восстановление стоек по доступным ценам. На сайте http://sto-lider.ru/ вы можете ознакомиться со всеми услугами и ценами на них.

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mavit
Автор: mavit Апрель 26, 2018 01:52
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