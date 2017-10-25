Ремонт домов и коттеджей

Компания «Артельстрой» занимается ремонтом коттеджей по ключ. Работаем в Москве, на территории области. Если вы затеяли ремонт в частном доме в Подмосковье, почему разумно обратиться в нашу компанию?

Мы занимаемся капитальным ремонтом коттеджей и отдельными строительными работами. Электрика, сантехника, облицовочные работы, покраска, ландшафтный дизайн – наши работники выполнят перечень работ.

С чего начинается сотрудничество?

Бесплатно на место выезжает наш специалист, который сделает необходимые замеры, просчитает сколько нужно материалов и скажет приблизительную стоимость работ. После чего составляется детальная смета с указанием цен на материалы и стоимостью услуг.

Мы предлагаем услуги креативного и внимательного дизайнера, который учтет ваши пожелания и разработает красивый и интересный дизайн коттеджа. На предварительном этапе оговариваются все нюансы, разрабатывается дизайн, клиент получает ответы на вопросы по ремонту и закупке материалов.

Компания «Артельстрой» более 10 лет делает ремонты в частных домах, загородных коттеджах, квартирах в этажных домах. Сотрудники компании проходят проверку, они обладают заявленными умениями и выполняют свою работу хорошо и качественно.

Бригада строителей приедет в оговоренный срок и сразу приступит к работе. Не нужно будет неделю ждать знакомых, которые вот-вот приедут и все сделают. Мы http://finishstroy.ru/ работаем без простоев, если планируется капитальный ремонт коттеджей, мы работаем бесперебойно, а бригады специалистов сменяют одна другую.

Гарантируем качество

Почему вы можете быть уверены в качественном выполнении работ?

Работники компании имеют большой опыт и реальные навыки работы. О качестве работы вы можете судить по портфолио с примерами предыдущих работ, их можно найти на нашем сайте. К тому же лучше слов говорят положительные отзывы о сотрудничестве с «Артельстрой» от благодарных клиентов.

Даем 2 года гарантии на выполненную работу, если возникнут проблемы – обращайтесь с претензиями.

Если вы планируете делать ремонт коттеджей в Москве, разумно обратиться к опытной команде. Экономится время, работы выполняются согласно оговоренному заранее плану. Нет простоев по нашей вине, работа сдается в оговоренных числах.

Оплата

У нас фиксированная стоимость на все виды работ и прозрачная ценовая политика. Составляется смета, вы знаете за что платите. Оплата проводится поэтапно по мере выполнения работ.