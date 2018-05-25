Самая популярная еда с доставкой на дом

Если еще не так давно, чтобы отведать вкусной еды без нескольких часов стояния возле плиты, надо было идти в кафе или ресторан, то сейчас все больше заведений осуществляют доставку своих кулинарных шедевров на дом. О самой популярной еде с возможностью доставки мы и поговорим сейчас.

Пицца и другой фастфуд

Наверное, именно пицце мы обязаны развитием доставки еды на дом. Практически каждая пиццерия предоставляет для своих клиентов возможность заказать любимое кушанье, которое курьер привезет в течение нескольких минут. Пицца будет еще теплой, когда ее к вам доставят. Кроме того, ее можно разогреть в микроволновке (хотя так вкус немного теряется).

Пицца – продукт универсальный. Ее можно заказать, чтобы провести вечер за просмотром любимого сериала, угостить членов своей семьи, да и на вечеринке она – незаменимый атрибут. Тем более что выбор вкусов просто огромен, благодаря чему вы сможете порадовать себя любимой едой. Кроме того, во многих заведениях заказать можно и гамбургеры, картошку фри, хот-доги и прочий фаст-фуд.

Суши

Суши, роллы, суп мисо, рисовая лапша с курицей – если еще не так давно подобная еда была нам в диковинку, то сейчас рестораны восточной кухни находятся чуть ли не на каждом углу. Популярность такой пищи легко объяснить, ведь она:

сытная. Несмотря на небольшой размер тех же суши, один человек может наесться несколькими кусочками;

вкусная. Такая пища смотрится все еще свежо. Необычные вкусовые сочетания и оригинальные соусы делают восточную еду хорошим выбором, чтобы порадовать себя чем то новым;

низкокалорийная. Небольшое сочетание жиров, отсутствие хлеба – все это способствует сохранению вашей фигуры.

Пельмени, хинкали, равиоли и пр.

Такая еда может иметь множество названий. Но, по сути, все это мешочек из теста с начинкой. Блюдо достаточно вкусное и сытное. Оно идеально подходит и для холостяцкого ужина, и для перекуса вдвоем, и для приема гостей.

Привозить могут как уже готовое блюдо, так и свежемороженые пельмени, которые надо варить самостоятельно. Второй вариант будет более предпочтительным, так как готовится кушанье всего 7-8 минут (так что времени вы потратите немного), при этом вы получите свежую и вкусную пищу. Заказать самолепные пельмени от профессиональных поваров можно на сайте pelmeni.ru.com/delivery.

Ресторанные блюда

В принципе, доставку еды можно заказать и в элитных заведениях вашего года. При необходимости, опытный официант даже сделает красивую сервировку. Заказать ресторанную еду – лучший выбор, если вы хотите устроить романтический ужин или ждете важных гостей, при этом вам некогда стоять возле плиты. Вот только стоимость как услуг, так и самого блюда будет достаточно большой.