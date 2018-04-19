Сфера применения стальных труб

mavit
Автор: mavit Апрель 19, 2018 09:37

Сфера применения стальных труб

Стальные трубы, как отдельная единица производства, широко используются в условиях, где рабочая среда имеет достаточно высокое давление. Это прокладка газогона, установка отопительных и водопроводных систем.
Группа ЧТПЗ запустила производственную линию для обработки и очистки внутренней поверхности стальных труб после первичной термообработки.

Дробеструйные машины снимают окалину в стальных (марка стали 13Сг) трубах диаметром от 60-ти до 178-ми мм., это позволяет оптимизировать процесс нефтедобычи.
Стальные трубы данного размера широко используются нефтедобывающими комплексами, работающими в условиях сложной добычи. Это добыча нефти с наклонных и вертикальных скважин, при температуре до -60 градусов. Изделия отличаются высоким коэффициентом теплопроводности и считаются оптимальным вариантом для работ в условиях экстремально низких температур.
Основные сферы применения стальных труб
В зависимости от класса продукции, наличия или отсутствия защитного покрытия, дополнительной изоляции, продукция группы ЧТПЗ используется:
•Прокладка электрокабеля.
•Монтаж системы газопровода.
•Нефтедобывающие предприятия.
•Установка системы водоснабжения и водозабора.
•Сфера строительства и машиностроения.
•Транспортировка.
Промышленная группа ЧТПЗ, это промышленная сеть, которая включает в свой состав производственные линии, складские помещения и 13-ть территориальных отделов. Модернизированные производственные цеха и штат высокопрофессиональных инженеров обеспечивают высокое качество сталелитейной продукции. Стальные трубы отвечают следующим характеристикам:
•Механическая устойчивость, (согласно ГОСТу).
•Неподверженность коррозии (до 15-ти лет).
•Широкий ассортимент продукции, (параметры длины и диаметра).
•Низкий коэффициент линейного расширения.
•Оптимальная теплопроводность.
Дополнительное внешнее покрытие стальных труб (оцинковка, изоляция, нанесение дополнительного полипропиленового шара) увеличивает срок эксплуатации изделия на 250%.
 

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mavit
Автор: mavit Апрель 19, 2018 09:37
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