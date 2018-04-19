Сфера применения стальных труб

Стальные трубы, как отдельная единица производства, широко используются в условиях, где рабочая среда имеет достаточно высокое давление. Это прокладка газогона, установка отопительных и водопроводных систем.

Группа ЧТПЗ запустила производственную линию для обработки и очистки внутренней поверхности стальных труб после первичной термообработки.

Дробеструйные машины снимают окалину в стальных (марка стали 13Сг) трубах диаметром от 60-ти до 178-ми мм., это позволяет оптимизировать процесс нефтедобычи.

Стальные трубы данного размера широко используются нефтедобывающими комплексами, работающими в условиях сложной добычи. Это добыча нефти с наклонных и вертикальных скважин, при температуре до -60 градусов. Изделия отличаются высоким коэффициентом теплопроводности и считаются оптимальным вариантом для работ в условиях экстремально низких температур.

Основные сферы применения стальных труб

В зависимости от класса продукции, наличия или отсутствия защитного покрытия, дополнительной изоляции, продукция группы ЧТПЗ используется:

•Прокладка электрокабеля.

•Монтаж системы газопровода.

•Нефтедобывающие предприятия.

•Установка системы водоснабжения и водозабора.

•Сфера строительства и машиностроения.

•Транспортировка.

Промышленная группа ЧТПЗ, это промышленная сеть, которая включает в свой состав производственные линии, складские помещения и 13-ть территориальных отделов. Модернизированные производственные цеха и штат высокопрофессиональных инженеров обеспечивают высокое качество сталелитейной продукции. Стальные трубы отвечают следующим характеристикам:

•Механическая устойчивость, (согласно ГОСТу).

•Неподверженность коррозии (до 15-ти лет).

•Широкий ассортимент продукции, (параметры длины и диаметра).

•Низкий коэффициент линейного расширения.

•Оптимальная теплопроводность.

Дополнительное внешнее покрытие стальных труб (оцинковка, изоляция, нанесение дополнительного полипропиленового шара) увеличивает срок эксплуатации изделия на 250%.

