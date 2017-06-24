Схемы поставки овощей и фруктов на прилавки магазинов

mavit
Автор: mavit Июнь 24, 2017 00:33

Схемы поставки овощей и фруктов на прилавки магазинов

Придя в магазин, многие из нас замечали, что в продаже присутствует огромное количество овощей и фруктов, которые выращены за границей. И в такой ситуации возникает закономерный вопрос: а зачем везти из-за границы то, что с гораздо большим успехом, растёт у нас в стране. Компания «Экзот» крупнейший в России оптовый импортер свежих овощей и фруктов. Такая ситуация, объясняется исключительно экономическими причинами. Зарубежные фрукты и овощи, ничуть не лучше российских. Но у нас в стране, на создание необходимой для выращивания инфраструктуры, уйдут колоссальные средства, которые есть не у каждого. Конечно, можно обратиться за кредитом в банк, но довольно большой процент не позволит получить прибыль от вложения ещё довольно долго. За границей же, все необходимые условия уже созданы, поэтому будет гораздо дешевле заплатить за транспортировку.
Но, справедливости ради, стоит отметить, что в последние годы, в связи с экономическими санкциями, в рамках импортозамещения, доля присутствия в магазинах отечественных овощей и фруктов, значительно увеличилась. Тем более что климат нашей страны позволяет выращивать очень большой перечень из списка этих культур. Стали создаваться тепличные хозяйства, которые обеспечивают своей продукцией целые регионы. Благодаря поддержке государства, строительство таких предприятий, стало экономически возможным. Для этих целей, выделяются льготные ссуды и создаются щадящие налоговые условия на время процесса, развития хозяйства.
Создание тепличных хозяйств, дало толчок, возрождению сопутствующих областей пищевой промышленности. Благодаря увеличению объёма выращиваемых культур, стали более востребованными предприятия по переработке. Их продукция, поступает в российские магазины, в виде компотов, солений, всевозможных джемов. Ну а возросший оборот, позволяет влиять на ценообразование. Поэтому, придя в магазин и купив килограмм краснодарских яблок, дешевле, чем полгода назад, знайте, что это стало возможным, благодаря труду множества людей и всесторонней поддержки государства.

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mavit
Автор: mavit Июнь 24, 2017 00:33
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