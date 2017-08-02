Шубы из соболя от лучших магазинов Киева на meha.kiev.ua

Соболь – уникальный мех, который пользуется особой популярностью у дизайнеров и производителей меховой одежды, а также любителей и ценителей прекрасного. Теплый, необычайно красивый и износостойкий – из него получаются самые роскошные и стильные меховые наряды.

Шуба из соболя – это статусность и настоящее украшение для любой женщины. В такой верхней одежде просто невозможно остаться незамеченной. Накинув на плечи ультрамодную соболью шубку, каждая барышня окажется в центре внимания, сможет продемонстрировать окружающим свою состоятельность и незаурядный вкус.

Соболь – эксклюзивный мех, работать с которым решаются далеко не все производители. Ввиду его высокой стоимости лишь самые именитые торговые марки шьют первоклассные шубы, предлагая свою продукцию особой категории покупателей. Поэтому, решив сделать дорогостоящую покупку, вы можете быть уверены в том, что выгодно вкладываете деньги и приобретаете действительно качественное меховое изделие.

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Преимущества шуб из меха соболя

Мех соболя практически невозможно перепутать с любым другим. Даже непрофессионал сможет отличить дешевую подделку от дорогостоящей и эксклюзивной пушнины. Такой мех имеет необычайный блеск, оригинальную расцветку. Шубы из меха соболя обладают высокими теплозащитными свойствами, отлично согревая даже в большие морозы. По уровню износостойкости с соболем не может сравниться ни один другой вид меха. Даже при регулярной носке соболья шубка сохраняет свой привлекательный внешний вид в течении 10-12 лет, не затирается, на ней не появляются проплешины.

Соболь – мех, который не плохо сочетается с другими материалами: другими видами меха, кожей, замшей. Идеальным сочетанием является комбинация меха норки и соболя, в которой соболь выступает основным базовым элементом. Оригинальные и стильные собольи шубки с необычной декоративной отделкой выглядят еще более привлекательно, их можно смело назвать настоящим произведением искусства.

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Если соболиная шуба будет единственной меховой одеждой вашего зимнего гардероба, то стоит остановить выбор на классических моделях. Девушки, которые могут похвастаться наличием в гардеробе сразу нескольких меховых красавиц, могут выбрать более оригинальные и нестандартные модели.

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