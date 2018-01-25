Системы кондиционирования для дома и офиса

mavit
Автор: mavit Январь 25, 2018 03:19

Системы кондиционирования для дома и офиса

Система кондиционирования незаменима в жаркий сезон. Правильный выбор приборов зависит от нескольких факторов. Современный рынок охлаждающего оборудования предлагает широкий выбор бюджетных и элитных моделей для домов и офисов.

Как сделать правильный выбор, чтобы система прослужила долгие годы? Достаточно следовать нескольким правилам.

Постоянные ремонты дешевых агрегатов в итоге превращают экономию в большие расходы. Каждый производитель старается выпустить обширную линейку техники в различном ценовом диапазоне. Так кондиционер Daikin обладает параменрами, которые неожнодимы для такого оборудования. Важно знать ряд этих параметров, которые сделают покупку удачной.

Мощность

Холодопроизводительность кондиционеров рассчитывается от площади помещения и общей мощности всех источников тепла. К ним относятся искусственное и естественное освещение, а также электроприборы.

Виды систем охлаждения

  • Мобильные кондиционеры

Оборудование передвигается по комнате и устанавливается в любом удобном месте. Работают приборы от электричества, а конденсат выводится на улицу через оконные проемы. Главными недостатками этой системы является маленькая мощность, высокая цена и необходимость постоянного удаления жидкости. На работу кондиционеров влияют сквозняки и открытые окна, которые возвращают теплый воздух назад в помещение.

  • Сплит-система

Современные системы кондиционирования не создают шум и состоят из двух частей. Внешний блок устанавливается в верхних частях стен снаружи здания, а внутренний блок настраивается для обогрева или охлаждения. Дополнительными функциями являются очистка воздуха и различные автоматические режимы.

  • Мультисплит-система

Приставка «мульти» указывает на наличие во внутреннем устройстве оборудования дополнительных внутренних блоков. Внешний блок крепится на фасаде и закрывается решеткой, а внутренние блоки устанавливаются в нескольких помещениях. Эта система охлаждения или обогрева широко используется в гостиничном бизнесе засчет своей функциональности.

  • Канальная капельная система

Этот вид системы представляет собой скрытое оборудование для создания необходимой температуры в одной или нескольких комнатах. Воздух проходит по воздуховодам и попадает в помещения.

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mavit
Автор: mavit Январь 25, 2018 03:19
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