Советы начинающему трейдеру

Появление ошибок в процессе изучения Forex – это нормальное явление. Даже эксперты могут допускать ошибки. Просто надо хорошо знать валютный рынок, чтобы вы могли избежать главных ошибок.

Необходимо изучить ошибки, которые могут привести к потере денег, прежде чем приступить к торговле на рынке Форекс. Эксперты выявили ряд распространенных ошибок, которые совершают новички. Начинающему трейдеру следует избегать их. Чтобы начать зарабатывать деньги на валютном рынке Forex, необходимо открыть в определенном дилинговом центре реальный счет и затем на этот счет перевести необходимую для работы сумму денег. Одна из самых больших ошибок, которые обычно делают начинающие трейдеры, — это слишком большое использование маржи при работе на торговом терминале metatrader 4. Хотя маржа и нужна трейдеру, чтобы делать большие прибыли, она может превратиться в существенные долги. Поэтому трейдеры должны использовать столько маржи, сколько им нужно вложить времени и способностей для осуществления контроля над своими сделками. Начинающему трейдеру не следует допускать такую распространенную ошибку, как принятие решения, основанного на непроверенных советах. Относитесь осторожнее к советам, которые вы случайно услышали, прочитали в Интернете или увидели по телевидению. Они могут быть правдивы, но они могут привести и к убыткам. Последнее, к сожалению, происходит наиболее часто. Если вы слышите то, что вас заинтересовало, то лучше всего поделиться информацией с опытным трейдером и попросить его проанализировать данную ситуацию.

Еще одна распространенная ошибка начинающего трейдера – это то, что он недооценивает собственные возможности. Многие новички, знающие только основы рынка Форекс, могут испытывать отсутствие гарантий и неуверенность в себе. Поэтому они могут упустить благоприятные возможности или слишком долго выжидать, прежде чем начать действовать. Это может в конечном итоге значительно сократить их прибыль. Если бы они были уверены в своих возможностях торговли, они бы не колебались, вполне вероятно, увеличили бы свои доходы. Чтобы избежать такой ошибки, лучше придерживаться главного совета: открыть демо-счет и тренироваться на нем от нескольких недель до 2 месяцев, чтобы увидеть, каковы будут Ваши результаты.