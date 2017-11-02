Создание эффективной маркетинговой стратегии при помощи маркетингового исследования

В отличие от своих предшественников, современные компании имеют возможность глобализироваться в один клик. Развитие информационных технологий сильно изменило мир в целом и мир бизнеса в частности.

Компании могут собирать информацию о своих клиентах с помощью нескольких веб-сайтов – за это даже не нужно платить. Но эта информация очень важна для бизнеса, когда речь идет о поиске способов повысить его прибыльность. Ведь маркетинговые стратегии опираются на данные исследований, чтобы быть ориентированными на целевую аудиторию.

Маркетинговое исследование позволяет определить потребности клиентов, их покупательскую историю, предпочтения. Компаниям важно понять, какой новый продукт следует выпускать для своих покупателей, как повысить объемы продаж существующих товаров. Поэтому многие из них регулярно исследуют, почему потребители пользуются их товарами, что они хотели бы изменить. Эти сведения жизненно необходимы для успеха бизнеса, поскольку помогают привести маркетинговый план в соответствие с потребностями покупателей.

Чтобы спланировать исследование, сначала лучше составить список методов, которые вы будете применять для сбора информации. Далее нужно определиться, какая информация вам необходима, и как вы будете ее анализировать. На основе анализа вы сможете принять правильные решения в отношении стратегии. Собрав и проанализировав полученные данные, команда экспертов приступает к разработке наиболее эффективной маркетинговой стратегии. Без исследования маркетинг будет представлять собой лишь череду проб и ошибок различных промоакций и ходов.

Качественные маркетинговые исследования услуги или товара должны предусматривать сбор следующей информации:

Информация о конкурентах;

Демография потребителей;

Применение товара;

Образ жизни потребителей;

Поведенческие модели;

Численность потенциальных покупателей.

Имея всю необходимую информацию, вы сможете разработать уникальную маркетинговую стратегию, которая будет способствовать созданию лучшей продукции, привлечению большего количества клиентов. Важно постоянно анализировать эффективность вашей прошлой и текущей маркетинговой деятельности. Нередко успех достигается путем незначительных изменений. Отслеживайте объем продаж до начала и в течение проводимых мероприятий, чтобы оценивать их эффективность. Наблюдайте за тем, как работают маркетинговые стратегии конкурентов, имеют ли они успех.

Один из наиболее эффективных способов получит информацию от потенциальных покупателей – провести опрос в форме личных интервью, например, в вестибюле торгового центра или по телефону. Ваша задача – узнать их покупательские привычки, убеждения, какая польза ассоциируется у покупателей с товаром и его ценой. Интервью – это хороший способ оценить уровень покупательской лояльности и то, насколько сильны позиции конкурентов.

Специалисты SCM Consult http://scmconsult.ru подчеркивают, что эффективность маркетинговой стратегии напрямую зависит от того, насколько хорошо вы знаете своих клиентов. Наша консалтинговая компания уже много лет помогает организациям проводить маркетинговые исследования и выходить на лидирующие позиции в отрасли. Без исследований бизнесу приходится «идти на ощупь», допуская множество ошибок и пробуя все новые методы и подходы.